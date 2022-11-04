Путін назвав нові цифри мобілізації в Росії та дозволив мобілізувати засуджених за тяжкі злочини

1 година тому

Автор фото, RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS OFFICE

У Росії мобілізовано 318 тисяч людей, із них 49 тисяч уже "виконують бойові завдання" в Україні, стверджує російський президент Володимир Путін. Досі і Путін, і міністр оборони РФ Сергій Шойгу говорили про 300 тисяч мобілізованих на війну.

"300 тисяч мобілізованих... У нас - 318 тисяч. Чому 318? Тому що добровольці. Кількість добровольців - вона не скорочується. З них 49 тисяч, на мою думку, перебувають вже у військах, виконують бойові завдання. Всі інші поки що займаються підготовкою", - сказав Путін 4 листопада на Красній площі, де йому влаштували зустріч з учасниками молодіжних та волонтерських організацій з нагоди Дня народної єдності.

Як змінювалися цифри

Точно оцінити кількість мобілізованих у Росії для війни з Україною неможливо.

Ще 21 вересня, коли Путін оголосив про "часткову мобілізацію", Шойгу говорив про 300 тисяч людей. Цю цифру він назвав і 1 листопада на селекторній нараді з військовими. У незалежних ЗМІ оцінка очікуваної кількості мобілізованих досягала при цьому понад мільйона осіб.

Таким чином, за три дні офіційна кількість мобілізованих зросла на 18 тисяч.

На 9 тисяч за один тиждень зросла кількість тих, хто, за даними влади, вже бере участь у бойових діях. Якщо 28 жовтня Шойгу говорив, що "понад 41 тисяча діють у складі підрозділів", то зараз Путін сказав про 49 тисяч.

31 жовтня Путін слідом за міноборони заявив, що мобілізацію в країні завершено. Однак він не став підписувати указ про закінчення мобілізації. Його речник Дмитро Пєсков пізніше повідомив журналістам, що правове управління Кремля дійшло висновку про відсутність необхідності такого указу.

Незалежні юристи попереджали, що, за законом, громадяни ризикують потрапити під мобілізацію, допоки діє указ про неї від 21 вересня.

Міноборони Росії повідомляло, що військкоматам наказано тепер займатися лише прийняттям добровольців та кандидатів для проходження військової служби за контрактом.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у п'ятницю у своєму огляді припустив, що влада "у короткостроковій перспективі продовжить приховану мобілізацію, а в довгостроковій вестиме криптомобілізацію у вигляді, наприклад, формування добровольчих частин".

Призов злочинців

У четвер Путін підписав указ про одноразову виплату мобілізованим - 195 тисяч рублів. Але лише тим військовим, які підпишуть контракт від року й довше, звернули увагу юристи.

Путін також дозволив мобілізувати засуджених за більшість тяжких злочинів, підписавши відповідний закон.

Відправляти на війну тепер можна людей, що нещодавно відсидіти за вбивства, грабунки, розбій і наркоторгівлю. Призов водночас буде заборонений для засуджених за злочини проти статевої недоторканності неповнолітніх, а також за "терористичними" та "екстремістськими" статтями.

Засновник "ЧВК Вагнера" Євген Пригожин уже довгий час агітує ув'язнених вирушити на війну до України. У підписаних Путіним правках до закону йдеться не про них, а про тих, хто вже перебуває на волі, а раніше був засуджений за тяжкий злочин.

Військкомати з початку мобілізації, як повідомляли правозахисники, вже проводили мобілізацію судимих за тяжкі злочини, порушуючи таким чином заборону, яка тепер скасовується.

Нова хвиля мобілізації

Видання "Верстка" з посиланням на джерела у владі 3 листопада писало, що в Росії готуються до другої хвилі мобілізації.

"Я не знаю точних термінів, але нова мобілізація в Росії може початися скоро, можливо вже взимку", - говорив виданню близький до Кремля співрозмовник. Інший співрозмовник "Верстки" заявив, що час до Нового року Кремль вирішив використати для "емоційного розвантаження населення", але в кінець мобілізації "ніхто не вірить".

До мобілізації кількість добровольців була недостатньою, щоб забезпечити поповнення частин, що воюють в Україні. Мобілізація проходила на тлі українського контрнаступу.

Видання "Новая газета. Європа" стверджує, що з початку мобілізації загинуло щонайменше 100 мобілізованих, у тому числі в тилу.