Дрони-камікадзе і танки. США схвалили пакет допомоги Україні на $400 млн

1 година тому

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Міністерство оборони США у п'ятницю, 4 листопада, оголосило про новий пакет допомоги Україні на 400 млн доларів, який включатиме чеські танки Т-72.

Представниця Пентагону Сабріна Сінг під час брифінгу уточнила, що США оплачують ремонт і модернізацію 45 чеських танків, ще за 45 заплатять Нідерланди. Частина танків буде в Україні до кінця грудня, інші надійдуть у 2023 році.

Крім того, до пакету увійдуть 250 бронетранспортерів M1117, 40 бронекатерів, а також 1,1 тис. дронів-камікадзе Phoenix Ghost.

Кошти також підуть на ремонт систем ППО/ПРО Hawk для включення в наступні пакети.

Керівник офісу президента України Андрій Єрмак вже подякував США за черговий пакет військової допомоги, зазначивши, що "разом вдасться перемогти російське зло".

Що відомо про Phoenix Ghost

Phoenix Ghost - так званий дрон-камікадзе, баражуючий боєприпас. Схожі дрони іранського виробництва Росія ефективно застосовує проти України в останні два місяці.

США вже обіцяли поставки цих дронів до України та ЗСУ, навіть повідомляли про окремі успішні операції з ними, але вперше йдеться про таку значну кількість.

Фахівці з профільного видання Defence Express пишуть, що інформації про ці дрони вкрай мало, але відомо, що вони досить великі, можуть злітати вертикально та летіти в повітрі понад шість годин.

"Це більш ніж високий показник для більшості баражуючих боєприпасів. Наприклад, для протитанкових Switchblade-600 та польського Warmate час у повітрі складає близько 40 хвилин", - йшлося в аналізі видання.

Мільярди на допомогу

За час війни США надали Україні військову допомогу на кілька мільярдів в рамках спеціальної Ініціативи сприяння безпеці України або USAI. Це програма міністерства оборони США, спрямована на підвищення спроможності України протидіяти російській військові агресії.

Ініціатива передбачає поставки зброї, консультації та навчання для українських військових. Гроші з них виділяються з пакету на 40 млрд доларів, який раніше схвалив конгрес США до кінця бюджетного року 2022.

Важлива відмінність USAI від "ленд-лізу", який мав повноцінно запрацювати в новому бюджетному році, тобто з 1 жовтня, полягає в тому, що озброєння передають Україні безплатно.

А "ленд-ліз", хоч і дозволяє передавати Україні озброєння за спрощеними процедурами, але відбуватиметься це в борг чи в лізинг, тобто за нього пізніше Київ має заплатити.