Про перемогу України та умови миру. Що сказав радник Байдена, який несподівано приїхав до Києва

15 хвилин(и) тому

Автор фото, Офіс президента

Справедливий та довгий мир, який має зрештою настати в Україні, має враховувати статут ООН щодо територіальної цілісності та суверенітету, заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван.

Перспективи перемоги України у війні з Росією та мирних перемовин з РФ Салліван обговорював з українськими колегами під час неоголошеного візиту до Києва 4 листопада.

Він зустрівся з представниками української влади. Зокрема, голова ОП Андрій Єрмак заявив, що візит є "потужним сигналом у той період, коли Україна зазнає постійних російських ударів ракетами й дронами іранського виробництва".

На спільному брифінгу після перемовин Салліван запевнив, що США не зрадять принципу "нічого про Україну без України", тож будь-які перемовини з РФ без участі Києва неможливі.

Крім того, за словами посадовця Білого дому, неприйнятними є умови, на яких росіяни в принципі готові вести діалог.

"Всі сигнали, які ми чуємо від різних посадовців з Росії, вони починаються з пропозиції, що Росія зберігає територію, яку вона силою відібрала в України. І це не тільки я вважаю такі пропозиції неприйнятними. Це неприйнятно за статутом ООН", - заявив безпековий радник США.

Салліван закликав Росію погодитися з тим, що їй доведеться залишити усі окуповані території.

Автор фото, офіс президента

"Війна може закінчитися дуже просто. Росія її почала і Росія може її закінчити, припинивши напад на Україну і припиненням окупації України. Ми вважаємо, що вона повинна зробити саме це", - заявив він.

Посадовець додав, що анексія Росією українських територій "не надто підштовхує до перемовин", а "справедливий і довгий мир в Україні" має відбутися з урахуванням засад статуту ООН щодо територіальної цілісності та суверенітету.

Що вважати перемогою

У присутності Саллівана голова офісу президента України Андрій Єрмак дав визначення, що Україна вважатиме своєю перемогою.

За його словами, йдеться про повну деокупацію всіх територій України, виплату Росією репарацій та міжнародні гарантії безпеки, які не дозволять напасти Росії знову.

"Розуміння перемоги чітко сформульоване нами, - заявив Єрмак. - Розуміння перемоги наше повністю збігається з розумінням наших партнерів, це найголовніше".

Він запевнив, що США, Британія, Німеччина та Франція не мають щодо цього "жодних розбіжностей" з Україною.

Підтримка і після виборів

Про візит Саллівана стало відомо відразу після оголошення Вашингтоном про новий пакет допомоги Україні на 400 млн доларів - йдеться про танки, дрони-камікадзе та бронетранспортери.

Салліван окремо запевнив, що за будь-яких результатів виборів у Конгрес США, які відбудуться 8 листопада, збережеться двопартійна підтримка України, що дозволить продовжити допомогу Україні в опорі агресії РФ.

Салліван наголосив, що каже не про "імовірну", а про гарантовану підтримку.

"Я впевнений, що підтримка України з боку США буде непохитною та рішучою. І я не кажу що це "імовірно", це буде. Я вірю в це і президент Байден вірить в це", - підкреслив посадовець, що відповідає за ці зовнішньополітичні та безпекові питання у Білому домі.