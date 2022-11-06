Кличко: Якщо буде блекаут, з Києва доведеться виїжджати

35 хвилин(и) тому

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Влада Києва готова до різних сценаріїв розвитку подій, є запаси палива, води та їжі, але не виключає, що, можливо, доведеться виїжджати з міста.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі телемарафону.

Кличко закликав містян робити запаси питної та технічної води, їжі, мати автономні зарядні пристрої та теплі речі.

Мер не виключив відсутність у столиці одночасно електроенергії, води та тепла у разі нових атак агресора.

"Ми робимо усе, щоб цього не було. Але наші вороги роблять усе для того, щоб місто було без тепла, без води, без енергопостачання... Тому потрібно бути готовими. Ми не виключаємо. Ми прораховуємо різні сценарії... Зроблений запас палива, дизельного палива, запас електрогенераторів, їжі, питної води, пункти обігріву", - зауважив він.

У більшості випадків без електрики не може відбуватися постачання, фільтрація води та вивід каналізаційних стоків з квартир киян. У цьому випадку у Києві будуть розвозити воду у цистернах або її можна буде набрати у бюветах.

"Я також звертаюся до людей - на поганий сценарій, якщо у нас світла і водопостачання не буде, прорахувати, якщо у вас є родичі й знайомі в передмісті Києва, де є окреме водопостачання, пічка, тепло, щоб тимчасово там перебувати - будь ласка, домовтеся на випадок поганого сценарію, щоб ви могли провести деякий час у своїх друзів чи знайомих", - закликав Кличко.

У Києві планують розгорнути близько тисячі пунктів обігріву, проте цього може бути недостатньо для тримільйонного міста, заявив мер.

У жовтні Київ пережив численні атаки росіян на енергетичні об'єкти. Мільйони людей тривалий час були без світла та води. Відключення світла продовжують і зараз для тисяч жителів столиці.

Раніше голова Київської ОВА Олексій Кулеба також не виключав сценарію евакуації області у разі нових атак і погіршення ситуації.