Росіяни відступають з Херсона? Посол Пристайко про відносини з Лондоном. Теленовини ВВС

1 година тому

У випуску 4 листопада:

Через російські обстрілі без світла залишилось більше 4 мільйонів українців.

Яка ситуація зі світлом у Києві?

Як проходить контрнаступ на Херсонщині? Сюжет Джеремі Боуена.

Вбивці, злодії та наркоторговці — Путін підписав закон, який дозволяє мобілізувати росіян з судимістю за важкі злочини.

Зникнення російського прапора в окупованому Херсоні. Відступ чи провокація? Говоримо з військовим експертом Олександром Коваленком.

Велика Британія передала Україні зимове спорядження. Чи варто сподіватися на продовження підтримки з Лондона? Говоримо з послом України у Великій Британії Вадимом Пристайком.

Албанські наркоугрупування вербують мігрантів з таборів на півночі Франції. Як це відбувається?

Візит Олафа Шольца в Китай. Що казали про Україну?

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