Росіяни відступають з Херсона? Посол Пристайко про відносини з Лондоном. Теленовини ВВС

У випуску 4 листопада:

  • Через російські обстрілі без світла залишилось більше 4 мільйонів українців.
  • Яка ситуація зі світлом у Києві?
  • Як проходить контрнаступ на Херсонщині? Сюжет Джеремі Боуена.
  • Вбивці, злодії та наркоторговці — Путін підписав закон, який дозволяє мобілізувати росіян з судимістю за важкі злочини.
  • Зникнення російського прапора в окупованому Херсоні. Відступ чи провокація? Говоримо з військовим експертом Олександром Коваленком.
  • Велика Британія передала Україні зимове спорядження. Чи варто сподіватися на продовження підтримки з Лондона? Говоримо з послом України у Великій Британії Вадимом Пристайком.
  • Албанські наркоугрупування вербують мігрантів з таборів на півночі Франції. Як це відбувається?
  • Візит Олафа Шольца в Китай. Що казали про Україну?

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