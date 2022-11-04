Росіяни відступають з Херсона? Посол Пристайко про відносини з Лондоном. Теленовини ВВС
У випуску 4 листопада:
- Через російські обстрілі без світла залишилось більше 4 мільйонів українців.
- Яка ситуація зі світлом у Києві?
- Як проходить контрнаступ на Херсонщині? Сюжет Джеремі Боуена.
- Вбивці, злодії та наркоторговці — Путін підписав закон, який дозволяє мобілізувати росіян з судимістю за важкі злочини.
- Зникнення російського прапора в окупованому Херсоні. Відступ чи провокація? Говоримо з військовим експертом Олександром Коваленком.
- Велика Британія передала Україні зимове спорядження. Чи варто сподіватися на продовження підтримки з Лондона? Говоримо з послом України у Великій Британії Вадимом Пристайком.
- Албанські наркоугрупування вербують мігрантів з таборів на півночі Франції. Як це відбувається?
- Візит Олафа Шольца в Китай. Що казали про Україну?
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