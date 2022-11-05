"Полігон" загорівся: щонайменше 13 загиблих в нічному клубі в Росії

24 хвилин(и) тому

Автор фото, TASS/Getty Підпис до фото, Пожежа почалася зі стелі - очевидці кажуть, що вогонь миттєво поглинув весь дах

Під час пожежі та тисняви ​​у російському нічному клубі "Полігон" у Костромі загинули щонайменше 13 людей.

Як повідомляє російська новинна агенція ТАСС, ще п'ятеро постраждали, але госпіталізація їм не знадобилася.

При цьому регіональні ЗМІ повідомляють про 15 загиблих, а також про те, що за медичною допомогою до травмпункту звернулися 49 осіб, четверо госпіталізовано - за даними телеграм-каналу "112", вони отримали термічні опіки першого та другого ступеня, отруєння продуктами горіння та порізи склом.

Ще четверо людей на цей момент вважаються зниклими.

Агенція "Інтерфакс" із посиланням на місцевий штаб МНС та регіональне управління МВС також повідомляє про 15 загиблих.

Пожежа почалася близько половини третьої ночі за місцевим часом на площі 3,5 тис. кв. метрів, дах будівлі повністю обвалився.

Телеграм-канал Readovka наводить розповідь дівчини, яка була у клубі на момент трагедії. За її словами, пожежа почалася зі стелі - одна за одною спалахнули світлодіоди. Буквально за кілька секунд все приміщення затягнуло димом, люди почали вибігати через запасний вихід. За її словами, у клубі на той момент було кілька сотень людей.

Одна з основних версій пожежі - постріл ракетницею. Між відвідувачами клубу розпочався конфлікт, під час якого один із відпочиваючих вистрілив у іншого з ракетниці.

Чоловіка, який стріляв, затримано та передано слідчим органам, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на МВС. Раніше повідомлялося, що ймовірний винуватець пожежі втік і був оголошений у розшук.

ТАСС наводить коментар співробітників місцевих правоохоронних органів: "Після запуску мисливської ракетниці спалахнули декоративні елементи на стелі, вогонь став миттєво поширюватися. Дуже швидко приміщення почало наповнюватися їдким димом, погано було видно евакуаційні виходи. Почалися тиснява і паніка".

Автор фото, TASS/Getty Підпис до фото, Рятівники продовжують розбирати завали після пожежі

За фактом загибелі людей під час пожежі в "Полігоні" порушили кримінальну справу за заподіяння смерті через необережність, а також кримінальну справу за фактом надання послуг, які не відповідають вимогам безпеки, що призвело до смерті двох і більше осіб.

Власник ТОВ "Полігон", який управляє згорілим клубом у Костромі, - заступник керівника фракції "Єдина Росія" в Костромській обласній думі Іхтіяр Мірзоєв.

Йому також належать ще кілька компаній, які займаються нерухомістю, будівництвом та готелями.

Пресслужба губернатора Костромської області розповсюдила заяву депутата про те, що він готовий надати фінансову підтримку сім'ям загиблих.

Автор фото, Прокуратура РФ

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"Надам всю необхідну допомогу рідним та близьким загиблих. Сім'ям надам і фінансову, і організаційну підтримку. Я дав вказівку своїм співробітникам надавати все необхідне сприяння слідчим органам", - йдеться у заяві.

Телеграм-канал "112" повідомляє, що "Полігон" був одним із найпопулярніших клубів у Костромі, на вихідних там збиралося близько 300 осіб.

За даними телеграм-каналу SHOT, востаннє співробітники Ростехнагляду та МНС проводили планову перевірку "Полігону" у 2019 році, порушень тоді не знайшли.

Як повідомляє "Інтерфакс", до згорілого "Полігону" прибула комісія центрального апарату МНС. Відкритий вогонь зупинено, рятувальники продовжують розбирати завали.

Раніше схожа трагедія сталася в Росії в 2009 році, коли пожежа в клубі "Кульгавий кінь" у Пермі забрав життя 156 людей.