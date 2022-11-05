Іран визнав продаж дронів Росії. Але озвучив нову версію

58 хвилин(и) тому

Автор фото, AFP Підпис до фото, Наприкінці літа 2022 іранський міністр закордонних справ відвідував свого російського колегу у Москві

Міністр закордонних справ Ірану Хуссейн Амір Абдоллахіян визнав, що його країна поставила дрони-камікадзе в Росію. Але, за його словами, відбулося це за кілька місяців до початку російського вторгнення в Україну.

"Ажіотаж, піднятий деякими західними країнами про те, що Іран надав Росії ракети і безпілотники для допомоги у війні в Україні... і про ракети абсолютно неправильний, - цитує слова очільника МЗС іранська агенція IRNA. - Що стосується безпілотників, це правда, і ми надали Росії невелику кількість безпілотників за кілька місяців до війни в Україні".

Раніше Тегеран взагалі заперечував передачу своїх дронів Росії. А сам міністр Хуссейн Амір Абдоллахіян особисто неодноразово називав інформацію про передачу дронів Росії неправдою.

Нещодавно посол Ірану в ООН Амір Маїд Іравані назвав звинувачення у постачанні дронів Росії "абсолютно необґрунтованими" і вчергове нагадав про нейтралітет Ірану щодо конфлікту між Росією та Україною.

Тепер в Тегерані кажуть, що хочуть отримати докази використання Росією іранських безпілотників.

Автор фото, Офіс президента Підпис до фото, Президент Зеленський та приземлений "Шахед-136", який росіяни маркують як "Герань-2"

Іранські дрони вже призвели до загибелі десятків людей у мирних містах України, зокрема, і в Києві. А також до знищення десятків енергетичних об'єктів.

Інформація про перші партії дронів з Ірану з'явились влітку 2022 року після того, як Путін відвідав Іран і зустрівся з аятолою Алі Хаменеї.

Експерти припускали, що саме там досягли домовленості щодо постачань зброї Росії.

Автор фото, Getty Images

Іран "не залишиться байдужим"?

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За повідомленням іранських ЗМІ, Хуссейн Абдоллахіян розповів, що іранська військова і політична делегація вирушила в європейську країну два тижні тому, щоб зустрітися з представниками України, але ті не приїхали, - мовляв, через тиск США та Німеччини.

"США і деякі європейські країни, зокрема Німеччина, сказали Україні, що в той час, коли ми хочемо ввести санкції проти Ірану через постачання безпілотників Росії, ви хочете пити каву з іранцями в європейській країні!"- цитують слова міністра закордонних справ іранські ЗМІ.

В Тегерані також пообіцяли "не залишитися байдужими" у разі, якщо використання Росією іранських безпілотників в Україні підтвердиться.

"Якщо з'ясується, що Росія використовувала іранські безпілотники у війні в Україні, ми не залишимося байдужими до цього питання. Наша позиція щодо війни в Україні - припинення війни, повернення сторін до переговорів і повернення біженців до своїх домівок", - заявив очільник іранського МЗС.

В українському МЗС такі заяви назвали інсинуаціями. Там також підкреслили, що досвід відносин з Іраном навчив Україну "довіряти лише фактам".

"Тому МЗС на чолі з Дмитром Кулебою, а також в тісній координації з українськими причетними відомствами, продовжуватиме вживати максимально жорстких заходів, аби унеможливити використання Росією іранської зброї задля вбивств українців та знищення нашої критичної інфраструктури", - написав у Фейсбук речник українського МЗС Олег Ніколенко.

"У Тегерані мають усвідомлювати, що наслідки співучасті в злочинах агресії РФ проти України будуть набагато масштабнішими, аніж вигода від підтримки Росії", - також застеріг він.

Крім того, в Україні вже порівнюють історію із запереченням, а потім визнанням продажу іранських дронів Росії із історією про збиття іранцями літака МАУ з українським екіпажем, що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ 8 січня 2020 року.

Автор фото, Юрій Мисягін Підпис до фото, "Мохаджер-6", який зуміли цілим приземлити ЗСУ

Тоді загинули всі 176 людей на його борту, серед яких були громадяни шести країн - Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану та Великої Британії. Серед загиблих були 9 членів українського екіпажу та ще двоє українських пасажирів.

"Іран продовжує дипломатичну гру. Після кількох місяців заперечення поставок до РФ дронів-камікадзе, Іран все ж визнав цей факт. Нова версія: поставки відбувалися до війни, а іранська сторона не знала про застосування дронів проти України. Це таки дуже нагадує позицію🇮🇷 щодо збиття PS752", - написав у твіттері колишній заступник генпрокурора, який вів цю справу, Гюндуз Мамедов.

У 2020 році Іран активно заперечував збиття літака, а коли докази стали беззаперечними, почав визнавати це. Проте всієї правди про обставини трагедії так і не надав.

Після того, як з 10 жовтня Росія посилила напади на цивільну, зокрема, енергетичну інфраструктуру України і активно використовує у цих атаках іранські дрони, з'явилися повідомлення, що Росія замовила у Ірану ще понад 2 тис. таких дронів.

Українські військові кажуть, що Росія запустила по Україні понад 300 дронів.

18 жовтня, після чергової масованої атаки на українську цивільну інфраструктуру, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запропонував президенту України Володимиру Зеленському розірвати дипломатичні відносини з Іраном.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Біля посольства Ірану в Києві

Наприкінці жовтня очільник українського МЗС повідомив, що йому телефонував міністр закордонних справ Ірану.

За версією української сторони, під час цієї розмови Кулеба вимагав від Ірану негайно припинити потік зброї до Росії, яка використовується для вбивства мирних жителів і руйнування критичної інфраструктури в Україні.

Українська розвідка повідомляла, що на початку листопада Іран планує відправити до Росії партію з понад 200 бойових дронів Shahed-136, Mohajer-6 і Arash-2 через Каспійське море до Астрахані.

Припускають також, що Іран може продати Росії й балістичні ракети класу "земля-земля", які можуть вражати цілі на відстані 300 і 700 км.

США та інші західні партнери України закликали генсека ООН провести розслідування, чи використовувала Росія іранські безпілотники, щоб атакувати цивільних та цивільну інфраструктуру в Україні.