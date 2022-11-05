Як росіяни привезли в Грузію мільярд доларів та економічний бум

23 хвилин(и) тому

Автор фото, AFP

Тоді як війна Росії проти України душить Європу, маленька країна на кордоні з Росією переживає справжній економічний бум.

Як пише Reuters, за підсумками цього року Грузія може стати одним із світових лідерів за темпами росту економіки. Секрет цього успіху - понад 100 тисяч росіян, які втекли з Росії від оголошеної президентом Путіним мобілізації. І втекли вони не з порожніми руками.

Тоді як левова частка світу прямує до рецесії, Грузія із населенням у 3,7 млн впевнено рухається до рекордних "плюс" 10% свого ВВП, зумовленого шаленим притоком грошей та споживчим бумом.

Для розуміння: темпи економічного росту в Грузії нині є співставними із одним з найбільших нафтових експортерів світу - Кувейтом.

За даними грузинської прикордонної служби, цього року до країни прибули щонайменше 112 тисяч росіян. Перша хвиля у понад 40 тисяч пішла одразу після того, як 24 лютого Росія вторглася до України.

Друга розпочалася наприкінці вересня після оголошення президентом Путіним часткової мобілізації.

Те, що нині відбувається в Грузії, суперечить усім прогнозам міжнародних кредиторів, які передбачали, що війна в Україні означатиме складності для усіх економік країн-колишніх республік Радянського Союзу.

Наприклад, Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) у березні прогнозував, що війна в Україні стане серйозним ударом по грузинській економіці. А Світовий банк очікував уповільнення росту до 2,5% (порівняно із 5,5%, що очікувалися раніше).

"Наразі ми не бачимо матеріалізації цих ризиків, - цитує Reuters Дімітара Богова, провідного економіста ЄБРР у справах Східної Європи та Кавказу. - Навпаки, ми бачимо, що грузинська економіка досить добре зростає, і ріст обчислюється двозначними цифрами".

Автор фото, AFP Підпис до фото, У 2008 році росіяни заїжджали в Грузію на танках

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У 2008 році Грузія сама зазнала російського нападу, повністю втративши контроль над Південною Осетією та Абхазією. Але цього року прибулі десятки тисяч росіян привезли із собою багато грошей.

За даними грузинського центробанку, між квітнем та вереснем через банківську систему Грузії пройшло близько 1 млрд доларів росіян.

Притік грошей зміцнив грузинській ларі до рекордного за три останні роки рівня.

А ще потік грошей із Росії зробив деякі бізнеси надзвичайно прибутковими. Наприклад, оренда квартир у Тбілісі за рік подорожчала на 75%.

Так, це викликає нарікання місцевих, а деякі іноземні студенти навіть відмовилися від навчання у Грузії, бо більше не можуть дозволити собі винаймати житло.

Але у Грузії також зауважують на зиску від навали росіян.

"Вони молоді, технологічно-освічені та мають знання - для нас та інших грузинських компаній це є досить корисною можливістю", - цитує Reuters Вахтанга Буцхрикидзе, який очолює найбільший в країні банк TBC. Із новими мігрантами Грузія може конкурувати з Європою та США у сфері технологій, каже він.

Багато росіян намагаються тепер відкрити у Грузії свої бізнеси на власні заощадження.

Але тепер економісти сперечаються, наскільки тривалим буде несподіваний економічний бум в Грузії, і чи не завершиться він раптом із від'їздом росіян.

"Ми усвідомлюємо, що фактори, які є локомотивами росту цього року, є тимчасовими, і вони не гарантують стабільного зростання у наступні роки, тому треба бути обережними", - каже Дімітар Богов із ЄБРР.