Літак впав в озеро Вікторія. Десятки людей зникли

1 година тому

Автор фото, CHARLES MWEBEYA TBC

Пасажирський літак упав в озеро Вікторія під час спроби приземлитися у місті Букоба в Танзанії.

В літаку було 43 людини, 26 з яких вдалося врятувати. Їх відправили до шпиталю, розповіли ВВС місцеві чиновники.

Рятувальники і місцеві рибалки продовжують пошуки пасажирів у найбільшому озері Африки.

Літак майже повністю затонув. Лише частина його все ще тримається над водою. Його оточили човни рятувальників та рибалок.

Рятувальні служби намагаються за допомогою мотузок витягнути літак ATR 42-500 з озера.

Аеропорт міста Букоба розташований на березі озера. Президент країни Саміла Сулуху Хассан висловив співчуття з приводу аварії.

Літак прямував з найбільшого міста у Танзанії Дас Ес Салаам до Букоби, коли почався шторм і сильна злива.

Precision Air є найбільшою приватною авіакомпанією Танзанії, яка частково належить Kenya Airways.