ООН б'є на сполох через політику Маска щодо прав людини у Twitter

1 година тому

Автор фото, Reuters

Голова комітету ООН з прав людини Фолькер Тюрк надіслав відкритий лист новому власнику Twitter Ілону Маску, в якому йдеться про те, що права людини мають займати центральне місце в управлінні соцмережею.

На думку Тюрка, звільнення всієї команди, яка відповідала у соцмережі за дотримання прав людини, з чого Маск почав управління Twitter, не віщує нічого доброго.

Така публічна критика з боку ООН є вкрай незвичайною практикою. Як правило, у разі виникнення питань до тієї чи іншої компанії організація звертається до неї безпосередньо без розголосу, а у випадку серйозних суперечностей залучає уряд країни, де компанія зареєстрована.

Хоча Маск обіцяє, що при ньому модерація контенту соцмережі продовжиться, є побоювання, що Twitter більше не буде з колишньою скрупульозністю блокувати дописи, які розпалюють ненависть.

Фолькер Тюрк також застеріг нове керівництво від поширення дезінформації та наголосив на важливості захисту конфіденційності користувачів.

Така думка склалася у правозахисників та американської влади у зв'язку з тим, що раніше Маск говорив про намір розблокувати обліковий запис Дональда Трампа і неодноразово говорив про своє розуміння свободи слова.

За останніми даними, після покупки Twitter Inc Ілоном Маском з компанії звільнили вже половину з приблизно 8000 співробітників із різних департаментів.

"Twitter - частина глобальної революції, яка змінила способи нашої комунікації, - йдеться у відкритому листі Верховного комісара ООН з прав людини. - Але мене непокоїть ситуація у загальному публічному цифровому просторі, і роль Twitter у цьому".

За словами Тюрка, Twitter, як і всі інші компанії, має усвідомлювати, яку шкоду платформа потенційно здатна завдати, і зробити все для запобігання цьому.

"Отже, я закликаю вас зробити так, щоб права людини посідали центральне місце в управлінні Twitter під вашим керівництвом", - звернувся Тюрк до Ілона Маска.

П'ятничні звільнення завершили хаотичний тиждень у Twitter Inc, який породив безліч домислів про майбутнє соцмережі.

Також у п'ятницю сам Маск опублікував пост, у якому визнав, що платформа зазнає масштабного падіння доходів через тиск, який різні активісти чинять на рекламодавців. У тому ж дописі він назвав це тиском на свободу слова.

Ілон Маск купив Twitter за 44 млрд доларів у жовтні. За його словами, він зробив це, щоб "допомогти людству", тобто організувати неупереджений майданчик для цивілізованих дискусій, де могли б обмінюватися думками люди з протилежними поглядами.

Платна пташка

Автор фото, Reuters

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Однією з перших змін, про які оголосив Маск, стало запровадження плати за блакитну пташку, яка свідчить про справжність облікового запису.

Такими пташками в Twitter позначені профілі відомих людей (політиків, спортсменів, бізнесменів, блогерів, журналістів і т.д.), а також менш відомих, але з певною кількістю підписників.

Спочатку повідомлялося, що щомісячна плата за верифікацію складе 20 доларів, що спричинило хвилю обурення серед користувачів. Наразі йдеться про 8 доларів.

Раніше Ілон Маск називав поділ акаунтів на звичайні та з блакитними пташками системою "лордів і селян".

Тепер придбати пташки зможуть усі охочі, і, на думку нового керівництва, це допоможе соцмережі у боротьбі з ботами.

Для готових платити в мобільному додатку платформи незабаром з'явиться можливість підписатися на версію Twitter Blue, яка, за словами Маска, надаватиме власникам блакитної пташки низку привілеїв, як, наприклад, менший обсяг реклами.