Аарон Картер: співак і брат учасника Backstreet Boys помер у 34 роки

Алекс Бінлі

BBC News

1 година тому

Автор фото, Getty Images

У віці 34 років помер американський співак і репер Аарон Картер. Він був молодшим братом Ніка Картера з Backstreet Boys.

Портал TMZ повідомив, що Картера знайшли мертвим вранці у суботу у ванні його будинку в Ланкастері, штат Каліфорнія. Його смерть підтвердили представники команди співака, повідомляє інформагентство PA.

"Зараз дуже поганий час, ми намагаємося з'ясувати, що сталося і в чому причина", - сказали вони.

TMZ також повідомляє, що поліція округу Лос-Анджелес прибула на місце події близько 11:00 за місцевим часом після того, як отримала повідомлення про утоплення.

Картер розпочав свою кар'єру в дитинстві з участі в кількох турах та концертах Backstreet Boys, а також мав успішну сольну кар'єру.

Наприкінці 90-х і на початку 2000-х він продав мільйони копій своїх чотирьох альбомів, перший з яких вийшов, коли йому було лише дев'ять років.

Його другий альбом Aaron's Party (Come Get It) вийшов у 2000 році і став тричі платиновим.

Він містив сингли I Want Candy, Aaron's Party (Come Get It) і That's How I Beat Shaq. Після виходу альбому він знову підтримав Backstreet Boys і Брітні Спірс у турі Oops!... I Did It Again.

У дорослому віці Аарон Картер почав займатися репом, а також знявся в бродвейських мюзиклах і в американському телешоу "Танці з зірками".

Він зіткнувся з низкою труднощів, кілька разів відвідував реабілітаційний центр і подав заяву про банкрутство в 2013 році через мільйонні борги, більшість з яких пов'язані з податками.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, 12-річний Аарон Картер у 2000 році зі своїм старшим братом Ніком Картером з Backstreet Boys

Він також мав кілька конфліктів з правоохоронцями через зберігання наркотиків і необережне водіння.

Раніше в цьому році він сказав Daily Mail, що не хоче, аби його далі сприймали як "потяг, який зазнав катастрофи".

"Я не такий, як деякі люди намагаються мене змалювати, - сказав він виданню. - Якщо хтось хоче назвати мене аварійним потягом, то я був потягом, який зазнав аварії кілька разів і зійшов з рейок через багато різних речей".

Син Картера Прінс народився в 2021 році, і, як повідомляє The Hollywood Reporter, на початку цього року співак звернувся до реабілітаційного центру, щоб отримати опіку над ним.

Після оголошення про смерть Картера мати Прінса Мелані Мартін оприлюднила заяву, в якій заявила, що вона "все ще перебуває в процесі прийняття цієї сумної реальності".

Попзірки 90-х New Kids on the Block віддали належне Картеру, сказавши, що вони "шоковані та засмучені" його смертю.

Інші діячі зі світу шоу-бізнесу, які стали відомими в той самий час, що й Картер, опублікували повідомлення зі згадкою про покійного співака.

Актриса Гіларі Дафф сказала, що Картер мав "цілковито сяючу чарівність", а зірка One Tree Hill Тайлер Хілтон сказав, що новина про його смерть "розбиває серце".