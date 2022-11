Аарон Картер: співак і брат учасника Backstreet Boys помер у 34 роки

1 година тому

Його другий альбом Aaron's Party (Come Get It) вийшов у 2000 році і став тричі платиновим.

Він містив сингли I Want Candy, Aaron's Party (Come Get It) і That's How I Beat Shaq. Після виходу альбому він знову підтримав Backstreet Boys і Брітні Спірс у турі Oops!... I Did It Again.