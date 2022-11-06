Користувачі Twitter переходять в Mastodon. Що це таке?

Зої Кляйнман

Кореспондентка з питань технологій

13 хвилин(и) тому

Автор фото, NurPhoto

Після придбання Twitter Ілоном Маском деякі користувачі шукали альтернативні платформи. Одним із найбільших бенефіціарів є Mastodon. Але що це за соцмережа?

Соціальна мережа повідомляє, що зараз у неї понад 655 тис. користувачів, з них понад 230 тис. приєдналися за останній тиждень.

Ззовні Mastodon виглядає як Twitter - користувачі облікових записів пишуть дописи (так звані "toots"), на які можна відповідати, ставити вподобайки та поширювати, а також вони можуть слідкувати один за одним.

Але його внутрішній механізм працює по-іншому.

Це одна з причин, чому він приваблює нових користувачів, але це спричинило деяку плутанину для нових людей, які реєструються.

Платформі вже шість років, але її поточна активність є безпрецедентною, і вона зіткнулася з труднощами через масовий захід нових учасників.

Ось короткий посібник, як зорієнтуватися.

Що це за сервери?

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Перше, що вам потрібно зробити під час реєстрації, це обрати сервер. Їх багато, вони тематичні - багато з них залежать від країни, міста чи інтересів - наприклад, Велика Британія, соціальні мережі, технології, ігри тощо.

Не має великого значення, на якому з них ви перебуваєте, тому що ви все одно зможете стежити за користувачами на всіх інших, але це дає вам стартову спільноту, яка, швидше за все, також публікуватиме те, що вас цікавить.

Деякі з популярних, як-от соціальний сервер та Велика Британія, зараз працюють дуже повільно через попит.

Раян Вайлдінг, який керує сервером Mastodon.UK через свою фірму Superior Networks, сказав, що за 24 години у нього з'явилося понад 6000 нових учасників, і йому довелося тимчасово зупинити реєстрацію.

"Я хотів побачити, у чому річ", - сказав він.

"Я запустив сервер о 22:00 у п'ятницю ввечері, а наступного ранку прокинувся з тисячею людей, щодо яких навіть не міг подумати, що вони з'являться".

Як знаходити людей?

Сервер, який ви обираєте, стає частиною вашого імені користувача - тому, наприклад, я використала свій поточний дескриптор Twitter, zsk, і обрала сервер Великої Британії, зробивши своє ім'я користувача @zsk@mastodon.uk.

Якщо ви перебуваєте на тому самому сервері, ви можете здійснювати пошук лише за іменем особи, але якщо вона перебуває на іншому сервері, вам знадобиться її повна адреса.

На відміну від Twitter, Mastodon не пропонуватиме підписатися на людей, які можуть вас зацікавити.

Ви також можете шукати те, що вас цікавить, за хештегами.

Навіщо там сервери?

Гаразд, це складно, але я намагатимусь зробити все дуже простим.

Mastodon — це не одна платформа. Це не одна "річ" і не належить одній особі чи компанії. Усі ці різні сервери з'єднуються разом і утворюють колективну мережу, але вони належать різним людям і організаціям.

Автор фото, Mastodon

Це називається децентралізованою платформою, і шанувальникам децентралізованих платформ вони подобаються саме з цієї причини - ними не можна керувати за примхою однієї організації, купувати чи продавати.

Однак недоліком цього є те, що ви натомість залежите від примхи особи чи організації, яка керує вашим сервером - якщо вони вирішать відмовитися від нього, ви втратите обліковий запис. Mastodon просить власників серверів попередити своїх користувачів за три місяці, якщо вони вирішать його закрити.

Засновник Twitter, Джек Дорсі, до речі, працює над новою мережею під назвою BlueSky, і він сказав, що хоче, щоб і вона була децентралізованою.

Як модерується Mastodon?

Це справді гостре питання. Наразі всі сервери мають свої правила модерації, а деякі не мають. Деякі сервери вирішують не посилатися на інші, де повно ботів або де існує велика кількість ненависницького вмісту. Це означає, що вони не будуть видимі для користувачів на серверах, де такий вміст заблоковано.

Якщо йдеться про ворожі висловлювання чи незаконний вміст, тоді власники можуть видалити їх, але це не обов'язково видалить їх всюди.

Це питання буде величезною проблемою, якщо ця платформа продовжить розвиватися.

Вже є повідомлення про те, що люди стають мішенями мови ненависті, і ВВС бачила приклади гомофобних образ.

Чи є реклама?

Ні. Тут немає реклами, хоча ніщо не завадить вам написати публікацію про свою компанію чи продукт.

Чи можна користуватися платформою безплатно?

Це залежить від того, на якому сервері ви перебуваєте. Деякі просять пожертви, оскільки їм не платять, але здебільшого це безплатна мережа.

Ви можете відстежувати Зої Кляйнман на Mastodon @zsk@mastodonapp.uk (or Twitter @zsk)