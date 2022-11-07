"Укренерго" попередило про відключення світла у Києві та 7 областях

27 хвилин(и) тому

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Компанія "Укренерго" попередила про планові та аварійні відключення 7 листопада у семи областях, а також Києві, аварійні відключення можливі й в інших регіонах, повідомила пресслужба НЕК "Укренерго".

Зокрема відключення торкнуться самого Києва, Київської, Чернігівської, Черкаської, Житомирської, Сумської, Харківської, Полтавської областей.

Із 6:00 і до кінця доби на території цих областей і Києва діятимуть графіки планових відключень електропостачання, додали в компанії.

"Області, які потерпатимуть від відключень ніхто не обирав - це наслідок руйнувань енергетичної інфраструктури після атак ракет та дронів", - повідомили в "Укренерго".

Енергосистема України зазнала масованих ракетних атак з боку Росії 10, 11, 17, 22 жовтня та 2 листопада.

Також будуть діяти й екстрені аварійні відключення в окремих областях. Це потрібно, щоби уникнути дефіциту та не допустити перенавантаження високовольтної інфраструктури.

"Готуємося відповідати"

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні повідомив, що станом на вечір неділі від електропостачання в Україні відключені понад 4,5 мільйона споживачів, переважно у Києві та Київській області.

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За словами Зеленського, Росія концентрує сили для можливого повторення масованих ударів по енергетичній інфраструктурі. Саме тому, додав президент, їй знадобилися ще й іранські ракети.

"Ми готуємося відповідати", - наголосив він і додав, що Україна має пройти цю зиму і навесні бути ще сильнішими і готовими "до звільнення всієї нашої території".

Блекаут Києва

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що влада Києва готова до різних сценаріїв розвитку подій.

Кличко закликав містян робити запаси питної та технічної води, їжі, мати автономні зарядні пристрої та теплі речі.

Мер не виключив відсутність у столиці одночасно електроенергії, води та тепла у разі нових атак Росії.

"Я також звертаюся до людей - на поганий сценарій, якщо у нас світла і водопостачання не буде, прорахувати, якщо у вас є родичі й знайомі в передмісті Києва, де є окреме водопостачання, пічка, тепло, щоб тимчасово там перебувати - будь ласка, домовтеся на випадок поганого сценарію, щоб ви могли провести деякий час у своїх друзів чи знайомих", - закликав Кличко.

У Києві планують розгорнути близько тисячі пунктів обігріву, проте цього може бути недостатньо для тримільйонного міста, заявив мер.

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6 листопада виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону заявив, що за найгіршого варіанту розвитку подій частину киян можуть евакуювати.

Це станеться, за його словами, у разі нових потужних російських обстрілів під час морозів.

У жовтні Київ пережив численні атаки росіян на енергетичні об'єкти. Мільйони людей тривалий час були без світла та води. Відключення світла продовжують і зараз для тисяч жителів столиці.

Раніше голова Київської ОВА Олексій Кулеба також не виключав сценарію евакуації області у разі нових атак і погіршення ситуації.