"Російський гуманізм". Чому слова Папи Римського обурили українців

42 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Папа Римський Франциск заявив, що його вражає жорстокість російських солдатів, з якою вони діють в Україні, адже вона, за його словами, "не притаманна російському народу".

Про це понтифік заявив журналістам під час перельоту з Бахрейну до Риму.

"Російський народ - це великий народ; це (жорстокість) найманців, солдатів, які йдуть на війну як на пригоду, найманців. Я волію думати так, бо маю велику пошану до російського народу, до російського гуманізму", - цитує Франциска Vatican News.

Папа Римський згадав російського письменника Федора Достоєвського, який, за словами понтифіка, до сьогодні "надихає християн до осмислення християнства".

"Я маю велику прихильність до російського народу, як також велику прихильність до українського народу", - сказав Франциск.

"Гуманізм"

Слова Папи про гуманних росіян і згадка Достоєвського обурила українців.

Автор фото, Getty Images

Так посол України у США Оксана Маркарова припустила, що папа Франциск, мабуть, неуважно читав Достоєвського.

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"Інакше Його Святість не дивувався би жорсткості росіян (яка якраз їм природньо притаманна)", - написала Маркарова у фейсбуці.

"А декілька інших творів російських письменників/поетів, включно з Пушкіним, Купріним, Булгаковим, як і навіть поверхневе вивчення правдивої історії нашого регіону, показало би, що гуманізмом не пахло в Московії ні при Івану Грозному в 1547-му, ні в 1708, коли було брутально вирізано Батурин, ні в кожній події після того", - додала посол.

А посол України в Ватикані Андрій Юраш підкреслив, що накази бомбардувати Україну віддають "не найманці, а щирі російські "гуманісти" - послідовники Достоєвського".

"Щоб усвідомити російський "гуманізм", у який вірить Папа, було б достатньо просто відвідати зараз Україну і побачити, як 4,5 мільйони людей залишилися без електрики та води, "насолоджуючись" цим російським "гуманізмом", - написав він.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що внаслідок російських ударів по енергетичній інфраструктурі 4,5 млн людей, переважно мешканці Києва та області, залишаються без електропостачання.

Захоплення Папи "російським гуманізмом" і Достоєвським висміяв також посол України в Японії Сергій Корсунський.

"Понтифіки починають всі однаково, а закінчують по-різному. Хтось стає Йоанном Павлом ІІ, хтось починає захоплюватись "російським гуманізмом" і Достоєвським", - написав він.

Візит до Путіна і "ввічлива" відмова

Папа Франциск у розмові з журналістами також згадав, що в дитинстві знав одного українського священника, який навчив його прислуговувати під час української літургії.

"Через це мені також дуже подобається українська літургія. Я опинився між двома народами, до яких маю прихильність", - сказав він.

Він уточнив, що при цій нагоді він висловив свою готовність поїхати в Москву та переговорити з Путіним, якщо треба.

"Мені дуже ввічливо відповів Лавров, мовляв, дякую, але на цей час цього не потрібно", - сказав понтифік.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон попросив Папу Римського Франциска закликати Путіна, патріарха РПЦ Кирила і президента США Байдена "сприяти мирному процесу" в Україні.

Автор фото, УГКЦ

У ці дні до Ватикану приїхав Блаженніший Святослав, очільник Української греко-католицької церкви. Він має зустрітися з Папою.

"Хочу донести до Святішого Отця та Святого Престолу біль українського народу та особисто розповісти про жахіття війни, які переживає український народ", — цитує Святослава пресслужба УГКЦ.