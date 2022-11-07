Україна нарешті отримала NASAMS і Aspide для захисту від ракет і дронів

12 хвилин(и) тому

Автор фото, KONGSBERG Підпис до фото, Комплекси NASAMS зарекомендували себе як надійні і ефективні засоби для протиповітряної оборони

Системи протиповітряної оборони NASAMS і керовані ракети середньої дальності для ураження повітряних цілей Aspide прибули в Україну, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Він подякував за допомогу США, Іспанії та Норвегії.

Ці засоби допоможуть Україні захищатися від атак російських ракет та дронів.

Наприкінці жовтня виробник Raytheon Technologies повідомив, що комплекси NASAMS розгорнуть в Україні найближчим часом.

Гендиректора компанії Грега Хейза в ефірі CNBC повідомила, що компанія передала уряду США дві системи протиповітряної оборони NASAMS для України.

Раніше президент Володимир Зеленський вже заявляв, що Україна отримала від США зенітно-ракетні комплекси NASAMS, але пізніше його прессекретар уточнив, що йшлося лише про згоду на постачання систем.

У вересні повідомлялося, що Україна отримає дві системи NASAMS від США впродовж двох місяців.

Чому важливі NASAMS

NASAMS - це пересувна система протиповітряної оборони.

ЗРК були розроблені у 1990-х роках норвезькою компанією Kongsberg Defence&Aerospace та американською компанією Raytheon.

Їх можна використовувати проти крилатих ракет, дронів, літаків та гелікоптерів. Дальність пострілів залежно від використаних ракет може складати від 20 до 180 км, висота ураження - до 21 км.