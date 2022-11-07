У Житомирі чоловік "вбив знайомого і одружився з його дівчиною"

56 хвилин(и) тому

Автор фото, Нацполіція Підпис до фото, Гумовий човен із тілом убитого

Поліцейські оголосили підозру 46-річному адвокату із Житомира. За попередньою інформацією слідства, під час застілля він "у хмільному дурмані" застрелив знайомого, наступної ночі втопив його тіло разом із човном у кар'єрі, а пізніше одружився з його 20-річною дівчиною.

Якщо суд доведе провину чоловіка, йому загрожує до 15 років тюрми.

Човен із тілом

У поліції Житомирської області розповіли, що на початку травня до них звернулася місцева жінка, яка заявила про зникнення свого 31-річного сина.

За її словами, востаннє вона бачила його 26 квітня.

Поліцейські дізналися, що того дня він був у гостях у знайомого, того самого адвоката.

Куди чоловік подівся після цього, ніхто з гостей того вечора не міг пояснити, посилаючись на те, що було забагато алкоголю.

Пошуки чоловіка тривали, поки у липні в Богунському кар'єрі у Житомирі місцеві жителі не знайшли залишки гумового човна, біля якого можна було роздивитися чиїсь мертві ноги.

"Те, що він обгорнутий довкола людського тіла, стало очевидно, коли його витягли на берег", - розповідають у поліції.

Стало очевидним і те, каже поліція, що невідомий знаходився у воді уже досить довго, і "його смерть була далеко не природною".

Поліція з'ясувала, що це і був 31-річний чоловік, якого з травня шукала мати.

Експертиза показала, що його застрелили.

Дівчина, яка подобалась обом

Декілька місяців слідчі збирали докази причетності до вбивства 46-річного житомирянина, і ця робота "принесла вагомі результати", кажуть у поліції.

"Компанія з кількох людей розважалась, допоки між господарем та гостем не виник банальний чоловічий конфлікт… через 20-річну дівчину, яка подобалась обом. А от завершився для одного з них він трагічно. Спочатку бійка, а потім постріл з дробовика", - розповідають в обласній поліції.

Автор фото, Нацполіція Підпис до фото, Речниця поліції показує місце, де знайшли човен із тілом

Обласна прокуратура продовжує уточнювати всі деталі та обставини, але вже зараз відомо, що підозрюваний намагався максимально знищити докази.

У поліції називають цей злочин "зухвалим та цинічним".

"Тіло чоловіка наступної ночі вивезли з будинку до водойми, де переклали до човна. Його дно пробили, подбавши про достатній тягар для затоплення", - розповідають поліцейські.

Тіло було у воді майже три місяці.

Зараз за умисне вбивство адвокату загрожує до 15 років тюрми. Слідчі також встановлюють роль кожного гостя того вечора, які могли бути свідками вбивства свого знайомого.

Через два тижні після того, як тіло знайшли, 20-річна дівчина, через яку і виник конфлікт, вийшла заміж за адвоката.

Зараз вона готується стати мамою, додали поліцейські.