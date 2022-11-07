Якої зброї бракує Україні в першу чергу

Френк Гарднер

кореспондент BBC з питань безпеки

57 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Наслідки російських обстрілів у Бахмуті

Досі ані Росія, ані Україна не змогли встановити контроль над українським небом - головним чином через роботу систем ППО.

Російські військово-повітряні сили переважають українські як за розміром, так і за технікою, але Росія вдалася до обстрілів балістичними та крилатими ракетами великої дальності, нещодавно посиливши атаки дешевими іранськими безпілотниками Shahed-136.

Україна досягла певних успіхів у знищенні багатьох із них, але ті, що оминули ППО, завдали серйозної шкоди українській енергетичній та водопостачальній інфраструктурі на порозі зими.

І тепер новий звіт попереджає, що Україні загрожує нестача зброї, необхідної для відбиття масованих російських повітряних атак.

У звіті лондонського дослідницького центру Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI) йдеться, що якщо західні країни не збережуть і не збільшать постачання засобів протиповітряної оборони в Україну, то Росія, швидше за все, використає ті самі методи бомбардування, які використовувала в Сирії, з руйнівним ефектом.

Росія поставила командувати своєю кампанією в Україні одіозного генерала Сергія Суровікіна - того самого генерала, який керував інтенсивними бомбардуваннями Алеппо.

Фахівці зі зброї з RUSI провели місяці в Україні, опитуючи офіцерів військової розвідки та операторів ППО, а також досліджуючи залишки збитих російських ракет.

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Малі портативні ракетні установки, відомі як ПЗРК, зіграли тут важливу роль поряд із більшими системами, такими як самохідні зенітні системи Gepard, поставлені Німеччиною.

Провідний автор звіту Джастін Бронк сказав ВВС, що Україні насправді бракує сучасних багатоцільових бойових літаків, щоб стримувати російські ВПС. Він каже, що одним із варіантів є винищувач F16 НАТО, яких побудували тисячі.

Але його недоліком є те, що йому потрібні довгі злітно-посадкові смуги, які будуть уразливими для російських обстрілів. Іншим кандидатом, за його словами, є шведський літак Grippen, який зможе виконувати операції з невеликих непомітних лісових баз.

Але західні країни не поспішають із наданням Україні такої потужної зброї, яка може спровокувати президента Володимира Путіна на ще більш різкі дії.

Поки що майже вся зброя, що постачається НАТО, була призначена для чітко визначених оборонних цілей, таких як відсіч російській артилерії, влаштування засідок на колони танків або розстріл ударних безпілотників з неба.

Поставки передової бойової авіації були б серйозним кроком вперед, що загрожує ескалацією між Москвою та Заходом.

Проте звіт RUSI закликає Захід не заспокоюватись у питанні протиповітряної оборони України.

Він робить висновок, що великі міста України не перетворились на руїни тому, що Росія не змогла знищити українські зенітно-ракетні системи, її військово-повітряні сили не повторили свою стратегію в Сирії. І саме тому посилення оборони України, кажуть автори звіту, є таким нагальним питанням.