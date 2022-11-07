Київ готується до повного блекауту. В України закінчуються боєприпаси для ППО. Теленовини ВВС

У випуску 7 листопада:

  • В Україну прибули нові NASAMS та ракети середньої дальності.
  • В ЗСУ закінчуються боєприпаси для ППО — британські експерти.
  • Експертка "Української призми" про військове забезпечення ЗСУ.
  • В Маріуполі виявили півтори тисячі нових могил — супутникові знімки.
  • "Укренерго" попереджає про нові відключення електроенергії.
  • Британський кореспондент Джеймс Вотерхауз про те, як українці готуються до блекаутів
  • Що говорили про Україну на кліматичній конференції COP27
  • Як вибори в США можуть вплинути на позицію Вашингтону щодо агресії Росії.
  • Андрій Данилко продав автомобіль Фредді Мерк'юрі, щоби допомогти реабілітаційному центру на Львівщині.

Ви також можете подивитись випуск на YouTube.

Всі випуски новин на YouTube.

І підписуйтеся на наш Youtube-канал! Там більше відео, ніж на сайті.