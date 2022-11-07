Київ готується до повного блекауту. В України закінчуються боєприпаси для ППО. Теленовини ВВС

1 година тому

У випуску 7 листопада:

В Україну прибули нові NASAMS та ракети середньої дальності.

В ЗСУ закінчуються боєприпаси для ППО — британські експерти.

Експертка "Української призми" про військове забезпечення ЗСУ.

В Маріуполі виявили півтори тисячі нових могил — супутникові знімки.

"Укренерго" попереджає про нові відключення електроенергії.

Британський кореспондент Джеймс Вотерхауз про те, як українці готуються до блекаутів

Що говорили про Україну на кліматичній конференції COP27

Як вибори в США можуть вплинути на позицію Вашингтону щодо агресії Росії.

Андрій Данилко продав автомобіль Фредді Мерк'юрі, щоби допомогти реабілітаційному центру на Львівщині.

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