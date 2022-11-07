Київ готується до повного блекауту. В України закінчуються боєприпаси для ППО. Теленовини ВВС
У випуску 7 листопада:
- В Україну прибули нові NASAMS та ракети середньої дальності.
- В ЗСУ закінчуються боєприпаси для ППО — британські експерти.
- Експертка "Української призми" про військове забезпечення ЗСУ.
- В Маріуполі виявили півтори тисячі нових могил — супутникові знімки.
- "Укренерго" попереджає про нові відключення електроенергії.
- Британський кореспондент Джеймс Вотерхауз про те, як українці готуються до блекаутів
- Що говорили про Україну на кліматичній конференції COP27
- Як вибори в США можуть вплинути на позицію Вашингтону щодо агресії Росії.
- Андрій Данилко продав автомобіль Фредді Мерк'юрі, щоби допомогти реабілітаційному центру на Львівщині.
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