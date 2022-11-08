Війна в Україні забрала життя майже 7 тисяч цивільних - ООН

1 година тому

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Війна в Україні забрала життя майже сімох тисяч мирних жителів, йдеться у повідомленні управління Верховного комісара ООН з прав людини.

Зокрема, з 24 лютого по 6 листопада кількість жертв війни серед цивільних в Україні становить 6 490.

"Причиною більшості зафіксованих випадків загибелі або поранення цивільних було застосування зброї вибухової дії з великою зоною ураження, зокрема, обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари", — йдеться у повідомленні.

Серед загиблих — 2533 чоловіки, 1731 жінка, 201 хлопчик та 168 дівчаток. Стать ще 34 дітей та 1828 дорослих поки не вдалося встановити, повідомили в ООН.

Найбільше цивільних — понад три тисячі — загинуло у березні.

Також, за повідомленням ООН, з березня по листопад майже 10 тисяч цивільних були поранені.

Автор фото, Getty Images

В Управлінні верховного комісара з прав людини ООН неодноразово наголошували, що реальні цифри загиблих цивільних значно вищі, оскільки отримання інформації з місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається з затримкою, а багато повідомлень про смерті ще перевіряються.

Експерти кажуть, що лише в Маріуполі кількість загиблих може становити понад 20 тисяч людей.

Військові втрати

У серпні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вперше розповів, скільки українських захисників загинули від початку повномасштабної війни.

За його словами, станом на кінець літа це 9 тисяч воїнів, серед яких не лише військовослужбовці, а й бійці тероборони та всі, хто взяв до рук зброю.

Президент, представники його офісу та міністр оборони раніше називали дещо інші цифри щоденних втрат.

Так, на початку червня Володимир Зеленський заявляв, що кожного дня гине 60-100 українських військових, 500 отримують поранення.

Втрати Росії

Російські чиновники дедалі рідше публічно повідомляють про загибель військових в Україні.

У березні Росія оцінювала кількість своїх втрат у 1351 солдата.

На основі відкритих джерел станом на вересень BBC вдалося підтвердити інформацію про 6476 загиблих солдатів та офіцерів.

Україна вказує, що Росія втратила понад 77 тисяч вбитими.

В ООН заявили, що не вважають достовірними дані, оприлюднені учасниками конфлікту.

ВВС в умовах війни не може перевірити інформацію про втрати сторін з незалежних джерел.