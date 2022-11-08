Зеленський хоче продовжити мобілізацію і воєнний стан

40 хвилин(и) тому

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Володимир Зеленський пропонує продовжити мобілізацію та воєнний стан в Україні.

Відповідні законопроєкти під номером 8189 та 8190 президент вніс до Верховної Ради.

Для того, щоб рішення набули чинності, їх має підтримати більшість депутатів.

Тексту самих проєктів на сайті парламенту ще немає.

Терміни, на які можуть продовжити мобілізацію та воєнний стан, поки що невідомі.

Депутат парламенту Ярослав Железняк припустив, що "з високою долею ймовірності продовження буде знову на 90 днів".

Воєнний стан та мобілізація в Україні наразі діють до 21 листопада.

Що таке воєнний стан

Воєнний стан почав діяти в Україні з 24 лютого, в день вторгнення російських військ. Тоді Зеленський видав відповідний указ на 30 діб, тобто до 25 березня.

З 26 березня указ продовжили на місяць, а потім - ще на 30 діб.

У травні президент вирішив ввести воєнний стан відразу на 90 діб, а не продовжувати його кожен місяць.

В указах йде мова, що на період воєнного стану можуть обмежуватися права і свободи українців, передбачені статтями 30 - 34, 38, 39, 41 - 44, 53 Конституції.

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Тобто обмежуються конституційні права на недоторканність житла, телефонного спілкування, невтручання в особисте життя. Забороняються референдуми і зібрання та мітинги.

Обмежується право на страйк і право на підприємницьку діяльність, а також на освіту.

В умовах воєнного стану діють ради оборони, цивільна влада підпорядковується військовому командуванню.

Також в таких умовах Україна публічно відходить від частини своїх міжнародних зобов'язань.

Мобілізацію також продовжать

У перший день війни, 24 лютого, в Україні оголосили і загальну мобілізацію. Її термін одразу становив 90 діб. Потім її теж продовжували.

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Мобілізація діє на території всіх областей і міста Києва. Призову підлягають військовозобов'язані і резервісти. Його обсяги і черговість визначає генеральний штаб ЗСУ.

Через воєнний стан чоловікам від 18 до 60 років заборонили виїзд за кордон.

Водночас, тут є певні винятки. Це, зокрема, непридатні до військової служби, ті, що мають інвалідність, мають на утриманні трьох і більше дітей віком до 18 років тощо.

Історія воєнного стану в Україні

Воєнний стан в українській історії запроваджували лише один раз. В кінці листопада 2018 року Росія захопила біля Керченської протоки три українські військові кораблі. Відповіддю Києва стало запровадження часткового воєнного стану в 10-х прикордонних областях строком на 30 діб.

Щоправда, обмеження на цей період були ухвалені в скромному вигляді: без комендантської години, без цензури медіа і без мобілізації військовозобов'язаних.