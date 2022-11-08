Релігійний наставник 15 років ґвалтував школярок. Суд відправив його у психлікарню

42 хвилин(и) тому

Автор фото, Facebook Діти Христа

Галицький районний суд у Львові визнав організатора християнських таборів Романа Московченка винним у 147 епізодах зґвалтувань та розбещень шести неповнолітніх дівчаток.

Його відправлять на примусове лікування у психлікарню із посиленим наглядом, повідомляє центр "Жіночі перспективи", який допомагав постраждалим із адвокатами.

Цю інформацію "Суспільному" підтвердила прессекретарка суду Юлія Румянцева.

"49-річний Роман Московченко, який мав незаплямовану репутацію релігійного наставника для дітей в організації "Діти Христа", найімовірніше, до кінця життя перебуватиме на примусовому лікуванні у психлікарні", - йдеться в повідомленні організації.

Адвокат потерпілих Олег Іванов розповів, що засуджений брав участь у судових засіданнях у режимі відеооконференції з психлікарні, з ним поряд був лікар.

"Його стан був такий, що він був нездатний нічого розуміти і відповідати. На екрані він був, але не реагував і на питання не відповідав. Він визнаний неосудним, тому йому призначили законного представника - його матір. Вона завжди була у залі судового засідання", - додав Іванов.

Адвокат каже, що якщо Московченко одужуватиме і лікарі це підтвердять, то судді повернуться до розгляду обвинувального акту.

"Якщо ж він не буде одужувати, то все життя проведе у психіатричному закладі", - пояснив адвокат.

"Оголював свій статевий орган" і ґвалтував

Львів'янин Роман Московченко з 2003 по 2018 роки працював координатором зовнішніх зв'язків у навчально-виховному комплексі "Школа-гімназія святої Софії", розповідають слідчі.

Керівники школи дозволили йому проводити в приміщенні збори молодіжного християнського товариства "Діти Христа". У цій школі, а також у приміщенні, яке належить храму "Святого Архистратига Михаїла", він, кажуть слідчі, скоював злочини проти неповнолітніх.

Товариство, яке очолював чоловік, відповідно до інформації в соцмережах, робило християнські дитячі табори, проводило лекції для дітей, відвідувало з подарунками інтернати та дитячі будинки.

Автор фото, Facebook Діти Христа

Згідно з матеріалами справи, Московченко "оголював свій статевий орган і торкався ним до оголених частин тіла малолітніх".

Слідчі розповідають, що він також ґвалтував неповнолітніх дівчат. Це відбувалось під приводом покарання за погану поведінку або як відшкодування за понесені витрати.

Серед потерпілих були як діти з повних сімей, так і сироти та позбавлені батьківської опіки.

Чоловік вів детальний щоденник 15 років

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Про злочини християнського наставника стало відомо у 2019 році.

Проти Московченка відкрили 11 кримінальних справ, де описано 147 епізодів зґвалтувань та розбещень, які відбувалися з 2005 року проти шести дівчаток. Їм було від 11 до 14 років.

Вважається, що жертв могло бути більше.

"Багато з них не хотіли згадувати ці події - і їх можна зрозуміти. Проте правоохоронці, завдяки кропіткій та злагодженій роботі, зібрали доказову базу, достатню для того, щоб ми могли повідомити зловмиснику про підозру у вчиненні одинадцяти злочинів", - розповідали в поліції.

У центрі "Жіночі перспективи" розповідають, що у 2019 році до них звернулася 22-річна дівчина, яка 10 років потерпала від сексуального насилля з боку Московченка.

Отримавши підтримку та психологічну допомогу, дівчина звернулася в поліцію, і це стало проривом у розслідуванні, розповідають в організації.

Інформацію збирали майже рік, і в травні 2020 року поліція приїхала з обшуком до помешкання чоловіка, де знайшли комп'ютери, ноутбуки, жорсткі диски, флешки з відео та фотографіями дітей.

"Поліцейські були вражені кількістю фото та відеодоказів", - розповідають "Жіночі перспективи".

Також знайшли щоденники, в яких Московченко детально описував свої сексуальні стосунки з дітьми, та як довго вони тривали. Ці щоденники він вів 15 років.

Втім, у сторони захисту виникали питання до потерпілих, які стосувались їх особистого життя, і, ймовірно, мали на меті "виправдати дії ґвалтівника поведінкою постраждалих дітей", коментує адвокатка Галина Федькович.

Автор фото, Facebook Діти Христа

На відео та фото, які знайшли у квартирі Московченка, впізнали дівчаток, які зараз є вже дорослими жінками. Багато жінок відмовилися свідчити і долучатися до справи, зокрема через страх, що це вплине на їхню репутацію, кажуть в організації.

"Він став овочем"

У лютому 2021 року Московченко не визнавав себе винним.

Його адвокатка Ганна Худоба казала hromadske, що строки давності тих злочинів минули, і наполягала на повторній психолого-психіатричній експертизі для підзахисного, зокрема через те, що він намагався накласти на себе руки.

"Він став овочем. І про це відомо правоохоронним органам", - цитувало видання адвокатку.

У червні того року експертиза встановила, що Московченко таки недієздатний.

"Відтоді було дуже багато засідань, ми дослідили всі докази і 1 листопада 2022 року завершився розгляд справи, суд пішов у нарадчу кімнату і наступного дня виніс ухвалу, якою визнав його винуватим", - розповідає адвокат Олег Іванов.

"Жоден епізод суд не відкинув і призначив заходи примусового лікування у вигляді госпіталізації до психіатричної лікарні з посиленим наглядом", - додає він.