Залужний: за добу Україна звільнила 12 населених пунктів на Херсонщині

1 година тому

Автор фото, FACEBOOK/ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧ ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував заявлені Росією плани залишити Херсон та правобережну Херсонщину. Він заявив, що "за кожним так званим "жестом доброї волі" противника стоять колосальні зусилля наших військ".

За словами Залужного, лише протягом минулої доби ЗСУ звільнили шість населених пунктів на напрямку Петропавлівка-Новорайськ (східніше Херсона поруч з Бериславом) та шість населених пунктів на напрямку Первомайське-Херсон (північніше Херсона).

Залужний прямо не згадав про звільнення Снігурівки, про що стало відомо зранку 10 листопада.

По обох напрямках українські війська просунулися на 7 км вглиб позицій противника та звільнили понад 250 кв. км.

"Ймовірний вихід із Херсону - це результат наших активних дій, - заявив Залужний. - Безпосередньо на Херсонському напрямку Сили оборони України зруйнували логістичні шляхи та систему забезпечення, порушили систему управління військами противника. Тим самим не залишили ворогу іншого виходу, ніж вдатися до втечі".

Водночас Залужний заявив, що зараз не може ані підтвердити, ані спростувати інформацію про заявлене виведення російських окупаційних військ з Херсону.

За його словами, ЗСУ продовжує свій наступ відповідно до власного плану.

Загалом з 1 жовтня просування, за його словами, склало до 36,5 км вглиб позицій противника, загальна площа відвойованої території сягає до 1381 кв. км, відновлено контроль над 41 населеним пунктом.

10 листопада міністерство оборони Росії підтвердило, що російські військові розпочали відступ із Херсона, назвавши це "маневром".

"Здійснюється маневр підрозділів російського угруповання військ на підготовлені позиції на лівому березі річки Дніпро у суворій відповідності до затвердженого плану", - заявив представник відомства Ігор Конашенков під час щоденного брифінгу.

Напередодні міністр оборони Росії Сергій Шойгу наказав розпочати відведення російських військ з Херсона, окупованого в перші дні вторгнення, на лівий берег Дніпра.

Повернення Херсона від самого початку окупації залишалося однією з головних військових та політичних цілей України.

Однак поки що українська влада відреагувала на заяви Росії стримано. Вони казали, що поки що ознак реального виведення військ не бачать і що російське угруповання на правому березі побудувало кордони і готове оборонятися.