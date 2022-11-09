Принцеса Норвегії відмовилась від королівських обов'язків заради нареченого-шамана

Олівер Слоу

BBC News

11 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Норвезька принцеса Марта Луїза та її наречений, що називає себе шаманом

Норвезька принцеса Марта Луїза відмовилася від своїх королівських обов'язків, щоб зосередитися на бізнесі, пов'язаному з альтернативною медициною, зі своїм нареченим, який називає себе шаманом.

Принцеса збереже свій титул, але відмовляється від офіційних обов'язків, щоб "чіткіше розмежувати" своє особисте та королівське життя.

Її наречений, американець Дюрек Верретт, пропагував ненаукові медичні практики, зокрема стверджував, що хворіти на рак - це вибір.

Він також стверджує, що вплинув на Гвінет Пелтроу.

Принцеса Марта Луїза "відмовляється від своєї патронажної ролі", оскільки вони з паном Верреттом прагнуть "чіткіше розмежувати свою діяльність і Королівський дім Норвегії", йдеться в заяві палацу. У ній також додають, що король Харальд V вирішив, що вона збереже свій титул.

"Вона виконувала свої обов'язки з теплотою, турботою та глибокою відданістю", - йдеться у повідомленні.

Попри оголошення, король Харальд описав Верретта як "чудового хлопця, з яким весело проводити час".

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

"У нього гарне почуття гумору, і ми багато сміємося, навіть у цей непростий час. Я думаю, що і ми, і він краще зрозуміли те, про що йдеться, і ми погодилися не погоджуватися один з одним", - сказав король Харальд норвезьким журналістам.

В окремій заяві принцеса Марта Луїза сказала, що "усвідомлює важливість знань, заснованих на дослідженнях", але вважає, що альтернативна медицина може бути "важливим доповненням до допомоги".

Вона додала, що важливо "розрізняти себе як приватну особу, з одного боку, і як члена королівської родини - з іншого".

51-річна принцеса десятиліттями викликала суперечки в Норвегії через свій зв'язок з альтернативними методами лікування, включно з відкриттям школи, яка мала на меті допомогти людям "спілкуватися зі своїми ангелами". Її звинувачували у використанні свого королівського титулу для здобуття конкурентної переваги.

У 2002 році вона вийшла заміж за норвезького письменника та художника Арі Бена, і у пари народилося троє дочок. Вони розлучилися в 2017 році, і Бен, який говорив про те, що страждає від депресії, скоїв самогубство на Різдво 2019 року.

У червні принцеса Марта Луїза заручилася з Верреттом. Вона оголосила про стосунки в дописі в Instagram у 2019 році, випередивши потенційну критику.

У дописі вона сказала: "Для тих із вас, хто відчуває потребу критикувати: притримайте коней. Не вам вибирати за мене чи судите мене. Шаман Дюрек - це просто людина, з якою я люблю проводити час, і яка доповнює мене".

Попри цей допис, пара викликала значну критику з боку багатьох у Норвегії, а Верретта називали шарлатаном, шахраєм та прихильником теорій змови.

Колишня прем'єр-міністерка країни Ерна Солберг назвала його погляди "дуже дивними" і "не заснованими на фактах", й казала, що його ідеї пропагують теорії змови.

Дюрек Верретт - афроамериканець, який називає себе "шаманом у шостому поколінні" - стверджував, що воскрес із мертвих і передбачив теракти 11 вересня у Сполучених Штатах за два роки до того, як вони відбулися.

Він казав, що критика, з якою він стикається, пов'язана з расизмом, і що він "ніколи не відчував стільки расизму", як коли приїхав до Норвегії. Він також порівнював себе з такими людьми, як Альберт Ейнштейн і Томас Едісон, стверджуючи, що вони були "геніями, яких неправильно розуміли".

На своєму вебсайті він називає себе "візіонером Now Age", який "демістифікує духовність". Він також стверджує, що його роботи вплинули на акторок Гвінет Пелтроу та Ніну Добрев.

Опитування, опубліковане у вересні, показало, що лише 13% норвежців вважають, що принцеса Марта Луїза повинна представляти королівську родину в офіційних обов'язках.

Королівський біограф сказав місцевим ЗМІ: "Я думаю, що це більше через окультне явище, з яким її асоціюють, ніж через принцесу як особистість".