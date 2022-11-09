Компанія Meta, що володіє Facebook, скорочує 13% робочих місць

49 хвилин(и) тому

Автор фото, PA

Компанія Meta, яка володіє Facebook, Instagram і WhatsApp, оголосила про скорочення 13% своїх робочих місць.

Загалом планують звільнити 11 000 співробітників з 87 000 у всьому світі.

У своїй заяві виконавчий директор Meta Марк Цукерберг сказав, що скорочення були "однією з найважчих змін, які ми робили в історії Meta".

Ця новина з'явилася після масштабних звільнень у Twitter, у результаті яких скоротили близько половини працівників, та інших технологічних компаніях.

"Я знаю, що це важко для всіх, і мені особливо шкода тих, хто постраждав", - написав він у заяві.

Пан Цукерберг звинуватив у цьому великі довгострокові очікування щодо зростання, засновані на зростанні доходів фірми під час пандемії.

"Багато людей передбачали, що це буде постійне прискорення, - написав він, - я теж передбачав, тому прийняв рішення значно збільшити наші інвестиції».

Натомість, твердить Цукерберг, "макроекономічний спад" і "зростання конкуренції" призвели до того, що доходи були набагато нижчими, ніж очікувалося

"Я помилився і беру за це відповідальність", - сказав він.