Компанія Meta, що володіє Facebook, скорочує 13% робочих місць
Компанія Meta, яка володіє Facebook, Instagram і WhatsApp, оголосила про скорочення 13% своїх робочих місць.
Загалом планують звільнити 11 000 співробітників з 87 000 у всьому світі.
У своїй заяві виконавчий директор Meta Марк Цукерберг сказав, що скорочення були "однією з найважчих змін, які ми робили в історії Meta".
Ця новина з'явилася після масштабних звільнень у Twitter, у результаті яких скоротили близько половини працівників, та інших технологічних компаніях.
"Я знаю, що це важко для всіх, і мені особливо шкода тих, хто постраждав", - написав він у заяві.
Пан Цукерберг звинуватив у цьому великі довгострокові очікування щодо зростання, засновані на зростанні доходів фірми під час пандемії.
"Багато людей передбачали, що це буде постійне прискорення, - написав він, - я теж передбачав, тому прийняв рішення значно збільшити наші інвестиції».
Натомість, твердить Цукерберг, "макроекономічний спад" і "зростання конкуренції" призвели до того, що доходи були набагато нижчими, ніж очікувалося
"Я помилився і беру за це відповідальність", - сказав він.