Зеленського штовхають на переговори з Москвою. Кремлю важко ховати втрати. Теленовини ВВС
У випуску 8 листопада:
- Чому і що саме говорили про Україну на міжнародній кліматичній конференції.
- Кореспондентка ВВС Кетрін Бьяруханга про те, чому війна Росії проти України нервує багатьох в світі.
- Країни заходу закликають підтримувати діалог з Москвою і непублічно тиснуть на Зеленського. Як реагувати Києву? -- Говоримо з дипломатом Олександром Щербоб.
- Історія про родину, що пройшла через Азовсталь і вижила.
- Російській владі стає важко приховувати смерті на фронті. Чому російська армія зазнає великих втрат.
- Як влаштований підпільний рух спротиву. Ексклюзивний репортаж ВВС про українських партизан.
- Проміжні вибори в США. Чого чекати Україні, якщо республіканці отримають більшість у Конгресі США
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