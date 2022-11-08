Зеленського штовхають на переговори з Москвою. Кремлю важко ховати втрати. Теленовини ВВС

У випуску 8 листопада:

  • Чому і що саме говорили про Україну на міжнародній кліматичній конференції.
  • Кореспондентка ВВС Кетрін Бьяруханга про те, чому війна Росії проти України нервує багатьох в світі.
  • Країни заходу закликають підтримувати діалог з Москвою і непублічно тиснуть на Зеленського. Як реагувати Києву? -- Говоримо з дипломатом Олександром Щербоб.
  • Історія про родину, що пройшла через Азовсталь і вижила.
  • Російській владі стає важко приховувати смерті на фронті. Чому російська армія зазнає великих втрат.
  • Як влаштований підпільний рух спротиву. Ексклюзивний репортаж ВВС про українських партизан.
  • Проміжні вибори в США. Чого чекати Україні, якщо республіканці отримають більшість у Конгресі США

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