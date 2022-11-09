Вибори у США. Хто перемагає у Сенаті і Палаті представників?

9 листопада 2022, 06:35 GMT Оновлено: 4 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

У США закінчилося голосування на проміжних виборах, під час яких американці повністю переобирають Палату представників, третину Сенату, законодавчі збори та губернаторів у багатьох штатах.

З'являються перші результати. Судячи з прогнозів телекомпанії CBS - американського партнера BBC, у результаті виборів контроль над Палатою представників може перейти до республіканців. Наразі обидві палати Конгресу контролюють демократи президента Джо Байдена.

Зараз демократи займають 220 місць у парламенті, республіканці 212. Щоб отримати більшість, у партії має бути 218 місць. Тобто республіканцям, щоб перехопити ініціативу, потрібно отримати на цих виборах лише шість мандатів.

Щодо Сенату, то попередні опитування показують приблизно рівні шанси і для демократів, і для республіканців. Битва за контроль над Сенатом триває, результати виборів у восьми штатах ще не оголошені.

Ось результати, станом на 8:30:

демократи мають 48 місць у Сенаті, республіканці - 47

у Палаті представників - демократи мають 172 місць, республіканці 197.

Головне на цю годину:

Боротьба за Сенат триває. У демократів 48 місць, у республіканців - 47. У Сенаті 100 місць. Якщо республіканці заберуть контроль над Сенатом у демократів, вони зможуть завадити законодавчим планам Джо Байдена на наступні два роки його перебування на посаді.

Боротьба за Сенат, схоже, зведеться до змагань у чотирьох найбільш напружених штатах:

У Джорджії запеклі перегони між республіканцем Гершелем Волкером і демократом Рафаелем Уорноком.

Якщо демократи програють там, їм доведеться утримувати Неваду та Арізону, щоб зберегти контроль над Сенатом.

Наразі в штаті Невада йде змагання між чинним демократом Кетрін Кортес Масто та її суперником від Республіканської партії Адамом Лаксальтом.

В Арізоні змагання відбуваються між демократом Марком Келлі та республіканцем Блейком Мастерсом.

У Вісконсіні демократ Мандела Барнс протистоять республіканцю Рону Джонсону.

Демократ Джон Феттерман оголосив про перемогу в Пенсильванії, мабуть, найпопулярніших перегонах до Сенату на цих виборах.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Феттерман переміг у Пенсільванії

Демократи також здобули перемогу в сенатських перегонах у Нью-Гемпширі та Вашингтоні, тоді як республіканці переобралися в Огайо та у Північній Кароліні.

Губернатор Флориди Рон Десантіс виграв переобрання зі значною перевагою в 1,5 мільйона голосів, що викликало нові припущення, що республіканець може балотуватися на пост президента через два роки.

Республіканці також виграли губернаторські перегони в Техасі та Джорджії проти відомих опонентів від Демократичної партії.

Флорида: перемога Рона Десантіса

Першим важливим результатом виборчої ночі є обрання губернатора Флориди Рона Десантіса на новий термін (він очолював штат з 2019 року).

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Рон Десантіс знову став губернатором Флориди

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Як передає кореспондент ВВС Нада Тавфік, яка працює у Флориді, результати голосування у цьому штаті можуть стати визначальними для долі Палати представників.

І хоча перемога республіканців тут була передбачуваною, дуже важливо розуміти, наскільки значною буде їхня перевага.

Наприклад, яким буде результат Рона Десантіса і чи зможе губернатор збільшити кількість республіканських голосів порівняно з результатом Дональда Трампа у 2020 році. Тоді колишній президент переміг у Флориді з перевагою понад 3% - найбільшим в історії президентських виборів у цьому штаті з 2004 року. Якщо, як припускають деякі, результат Десантіса буде ще переконливішим, рух Флориди вправо закріпиться остаточно.

Крім того, наш ВВС уважно стежить за результатами виборів в окрузі Майамі-Дейд - найбільш густонаселений округ у Флориді. Раніше тут безумовну перевагу мали демократи, але перші оцінки показали, що на проміжних виборах активнішими були виборці-республіканці. Схожі зміни відбуваються в Джексонвіллі, Орландо та Тампа-Бей. У результаті Республіканська партія може отримати у штаті всі п'ять місць, які їй необхідні для контролю над Палатою представників.

Арізона: найважливіше поле бою

Як передає з Арізони кореспондент ВВС Софі Лонг, цей штат є одним із найважливіших на політичній карті США і в ньому можна в мініатюрі побачити процеси, які відбуваються по всій країні.

Інфляція тут вища за середньоамериканську; набагато гостріше, ніж в інших штатах, стоїть проблема міграції та безпеки (Арізона межує з Мексикою). Крім того, тут дуже очевидні наслідки глобального потепління - штат страждає від посух та пожеж. Місцеві жителі також не припиняють запекло сперечатися про легальність абортів.

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Арізона традиційно була республіканським штатом, але у 2020 році Джо Байден виграв тут із зовсім невеликою перевагою (менше половини відсоткового пункту). Колишній президент Трамп намагався переконати співробітників місцевої виборчої комісії скасувати результати голосування.

Зараз в Аризоні тривають одні з найзапекліших політичних битв у США. Республіканці і демократи йдуть тут буквально ніс до носа, і політична відстань між ними ніколи ще не була настільки великою.

Чому важливі ці вибори

Результати цих виборів у США неминуче сильно вплинуть на наступні два роки президентства Джо Байдена та його політику, включно з протидією російської агресії в Україні.

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Усі 435 членів Палати представників переобираються кожні два роки. Останні два роки більшість у палаті мали демократи. Це типово: за обрання нового президента його партія найчастіше отримує контроль над обома палатами Конгресу.

Проте шанси демократів зберегти свій вплив у Конгресі невеликі - зазвичай партія чинного президента під час його першого терміну проміжні вибори програє. Виняток був лише у 2002 році, через рік після терактів 11 вересня, коли популярність Буша-молодшого була дуже високою.

Втрата будь-якої з палат ускладнить у наступні два роки життя президенту Байдену, оскільки республіканці намагатимуться блокувати ухвалення законів, і зможуть проводити свої - наприклад, це може стосуватися допомоги Україні та заборони абортів.