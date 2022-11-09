Оскар для Зеленського. Чому Шон Пенн подарував йому свою статуетку

Шон Пенн

Автор фото, Офіс президента

Актор та режисер Шон Пенн, відомий своєю підтримкою України, знову приїхав до Києва.

Під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським він подарував йому свій Оскар. Зеленський подякував актору за підтримку України і вручив йому орден "За заслуги" ІІІ ступеня.

Це вже третій візит Шона Пенна до України за час війни. З 2021 року актор знімає документальний фільм про війну. 24 лютого він був у Києві, коли почалося вторгнення.

Наприкінці березня Пенн поїхав на Львівщину, де налагодив роботу своєї благодійної організації в Україні. Влітку приїздив до Бучі та Ірпеня, щоб на власні очі побачити наслідки злочинів російських військ.

Оскар для президента

"Це для вас", - сказав актор, витягаючи статуетку зі свого рюкзака у кабінеті президента.

"Ні, Шон. Вона ж твоя", - відповів президент.

"Це символ віри в перемогу… Краще, щоб він був тут. А коли ви виграєте, привезете Оскара мені у Малібу", - відповів актор.

Автор фото, Офіс президента

Відзнака перебуватиме в Україні до закінчення війни, розповіли в офісі президента.

Зеленський та Шон Пенн обговорили, як іще можна привернути увагу світу до подій в Україні, а також відвідали Алею сміливості на площі Конституції в Києві.

Там є таблички з іменами світових лідерів, які допомогли Україні під час війни. Зокрема, ім'я колишнього британського прем'єра Бориса Джонсона, польського президента Анджея Дуди і актора Шона Пенна.

"Ми хотіли мати місце, завдяки якому сучасні й майбутні покоління українців пам'ятатимуть тих сміливців, які були з Україною із самого початку", - сказав Зеленський.

Шон Пенн має два Оскари. За ролі у фільмах "Містична річка" та "Гарві Мілк".

Автор фото, Офіс президента

У березні, через місяць після початку війни в Україні, Шон Пенн закликав організаторів церемонії Оскар дати слово Володимиру Зеленському. Інакше він погрожував бойкотувати церемонію і викинути свій Оскар.

"Немає нічого більшого, що (церемонія) "Оскар" може зробити, ніж дати йому (Зеленському - Ред.) можливість поговорити з усіма нами. Це людина, яка розуміється на телебаченні і мала власну, дуже довгу і успішну кар'єру", - сказав актор у розмові з CNN.

"Якщо Академія вирішила цього не робити, якщо ведучі вирішили не представляти лідерів України, які приймають за нас кулі та бомби, разом із українськими дітьми, яких вони намагаються захистити, то я думаю, що це буде найнепристойнішим моментом у всій історії Голлівуду. Якщо ж так станеться, я закликаю всіх учасників протестувати та бойкотувати вручення премії "Оскар", - заявив Шон Пенн.

Автор фото, Офіс президента

На церемонії Оскар Зеленський не виступив, але там оголосили хвилину мовчання на знак солідарності з Україною.

Шон Пенн організував у Лос-Анджелесі благодійний вечір, на якому зібрав понад мільйон доларів на допомогу Україні.

Зеленський кілька років тому розповідав, що колись отримати Оскар і стати популярним у США було його великою мрією. Він тоді став популярним, але сталося це через скандал довкола дзвінка Зеленському від Дональда Трампа.

"У попередньому житті, у моїй попередній професії, коли був продюсером, сценаристом чи актором, я мріяв отримати "Оскар". Я хотів бути дуже популярним у США. А тепер я дуже популярний у США. Але я цього не хотів, такої популярності я не бажав", - заявив український президент.

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