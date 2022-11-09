Оскар для Зеленського. Чому Шон Пенн подарував йому свою статуетку

1 година тому

Автор фото, Офіс президента

Актор та режисер Шон Пенн, відомий своєю підтримкою України, знову приїхав до Києва.

Під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським він подарував йому свій Оскар. Зеленський подякував актору за підтримку України і вручив йому орден "За заслуги" ІІІ ступеня.

Це вже третій візит Шона Пенна до України за час війни. З 2021 року актор знімає документальний фільм про війну. 24 лютого він був у Києві, коли почалося вторгнення.

Наприкінці березня Пенн поїхав на Львівщину, де налагодив роботу своєї благодійної організації в Україні. Влітку приїздив до Бучі та Ірпеня, щоб на власні очі побачити наслідки злочинів російських військ.

Оскар для президента

"Це для вас", - сказав актор, витягаючи статуетку зі свого рюкзака у кабінеті президента.

"Ні, Шон. Вона ж твоя", - відповів президент.

"Це символ віри в перемогу… Краще, щоб він був тут. А коли ви виграєте, привезете Оскара мені у Малібу", - відповів актор.

Автор фото, Офіс президента

Відзнака перебуватиме в Україні до закінчення війни, розповіли в офісі президента.

Зеленський та Шон Пенн обговорили, як іще можна привернути увагу світу до подій в Україні, а також відвідали Алею сміливості на площі Конституції в Києві.

Там є таблички з іменами світових лідерів, які допомогли Україні під час війни. Зокрема, ім'я колишнього британського прем'єра Бориса Джонсона, польського президента Анджея Дуди і актора Шона Пенна.

"Ми хотіли мати місце, завдяки якому сучасні й майбутні покоління українців пам'ятатимуть тих сміливців, які були з Україною із самого початку", - сказав Зеленський.

Шон Пенн має два Оскари. За ролі у фільмах "Містична річка" та "Гарві Мілк".

Автор фото, Офіс президента

У березні, через місяць після початку війни в Україні, Шон Пенн закликав організаторів церемонії Оскар дати слово Володимиру Зеленському. Інакше він погрожував бойкотувати церемонію і викинути свій Оскар.

"Немає нічого більшого, що (церемонія) "Оскар" може зробити, ніж дати йому (Зеленському - Ред.) можливість поговорити з усіма нами. Це людина, яка розуміється на телебаченні і мала власну, дуже довгу і успішну кар'єру", - сказав актор у розмові з CNN.

"Якщо Академія вирішила цього не робити, якщо ведучі вирішили не представляти лідерів України, які приймають за нас кулі та бомби, разом із українськими дітьми, яких вони намагаються захистити, то я думаю, що це буде найнепристойнішим моментом у всій історії Голлівуду. Якщо ж так станеться, я закликаю всіх учасників протестувати та бойкотувати вручення премії "Оскар", - заявив Шон Пенн.

Автор фото, Офіс президента

На церемонії Оскар Зеленський не виступив, але там оголосили хвилину мовчання на знак солідарності з Україною.

Шон Пенн організував у Лос-Анджелесі благодійний вечір, на якому зібрав понад мільйон доларів на допомогу Україні.

Зеленський кілька років тому розповідав, що колись отримати Оскар і стати популярним у США було його великою мрією. Він тоді став популярним, але сталося це через скандал довкола дзвінка Зеленському від Дональда Трампа.

"У попередньому житті, у моїй попередній професії, коли був продюсером, сценаристом чи актором, я мріяв отримати "Оскар". Я хотів бути дуже популярним у США. А тепер я дуже популярний у США. Але я цього не хотів, такої популярності я не бажав", - заявив український президент.