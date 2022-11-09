Колаборант Стремоусов загинув у ДТП

34 хвилин(и) тому

Автор фото, скрін з відеозвернення Стремоусова

Представник російської окупаційної влади на Херсонщині Кирило Стремоусов загинув у середу в ДТП. Інформацію про це підтвердили в окупаційній адміністрації.

"Інформація точна, знаю особисто. ДТП. Обставини - пізніше", - написала у телеграм-каналі керівник некомерційної організації "Добро миру - Волонтери Криму" Валерія Петрусевич.

Про смерть Стремоусова повідомили проросійські блогери, зокрема Анатолій Шарій, воєнкор Котенок та інші.

Канал WarGonzo пише, що про смерть Стремоусова стало відомо від водія російського чиновника. За даними каналу, ДТП сталася біля Генічеська. Пізніше про ЗМІ заявила заступниці керівника російської окупаційної влади на Херсонщині області Катерина Губарєва.

Хто такий Стремоусов

Наприкінці квітня російські ЗМІ повідомили, що у Херсонській області сформували нові окупаційні адміністрації.

Обласну російську окупаційну адміністрацію очолив колишній регіорнал Володимир Сальдо, який був мером Херсона три терміни поспіль у 2002-2012 роках та депутатом від "Партії регіонів".

З початку війни Сальдо підтримав російську окупацію Херсона.

Тоді місцевий житель Кирило Стремоусов оголосив себе заступником Сальдо. Він почав представлятися головою комітету порятунку Херсонщини "За мир і порядок".

Автор фото, Cкрін відео з радіо Комсомольская Правда

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Стремоусов - був місцевим активістом, затятим противником вакцинації від коронавірусу. У 2019 році його підозрювали в участі у нападі на редакцію херсонської газети із застосуванням сльозогінного газу та травматичної зброї.

Стремоусов оголошував, що Херсонська область переходить у рублеву зону. Часто виступав у ЗМІ від імені окупованої Херсонщини, повідомляв новини.

Стремоусов обіцяв відновити пам'ятник Леніну у Херсоні та "повернути історичні назви вулицям".

В інтерв'ю російським РІА Новини Стремоусов говорив, що Херсонська область не повернеться під контроль України, що треба повернути їй герб часів Російської імперії. Також він мав прогноз про "неминучий розпад" України і висловлював надію на "звільнення" Одеси та Миколаєва.

Ще у березні Херсонська обласна прокуратура оголосила, що Стремоусов став підозрюваним за кримінальними статтями про державну зраду, скоєну за попередньою змовою групою осіб.

"Менше цитувати"

Останніми тижнями Стремоусов регулярно коментував події на фронті в Херсонській області, а напередодні він анонсував "швидку розв'язку " подій у регіоні та заявив про готовність до прийняття "найскладніших" рішень.

Кілька разів у нього брала інтерв'ю російська державна агенція РИА Новости.

Російське опозиційне видання "Медуза" в середу повідомило, що Кремль вимагав від державних ЗМІ менше цитувати заяви Стремоусова.

Журналісти російського видання "Проект" підрахували, що з початку війни на окупованих територіях було скоєно як мінімум 29 замахів на проросійських чиновників, з них 14 було вбито.

Найбільше і вбивств, і замахів було саме на Херсонщині.