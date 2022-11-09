Помер вокаліст Nazareth Ден Маккаферті

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Вокаліст рок-гурту Nazareth на концерті у 1993 році

Помер засновник і вокаліст шотландського рок-гурту Nazareth Ден Маккаферті. Йому було 76 років.

Про смерть Маккаферті повідомили на офіційній сторінці групи у фейсбуці.

"Це найсумніше оголошення, яке мені колись доводилося робити, - написав бас-гітарист Nazareth Піт Егню. - Маріан (дружина Маккаферті - ред.) і вся родина втратили прекрасного люблячого чоловіка та батька. Я втратив мого найкращого друга, а світ втратив одного з найбільших співаків в історії".

Про причини смерті Маккаферті не повідомляється, проте у 2013 році співак оголосив, що припиняє регулярні виступи через проблеми зі здоров'ям. Він страждав на хронічну обструктивну хворобу легень і виразку шлунку.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Ден Маккаферті на виступі в ефірі ВВС

Маккаферті продовжував записувати музику, і його голос звучить на альбомі Nazareth 2014 року Rock 'n' Roll Telephone.

Історія гурту

Маккаферті був одним із засновників Nazareth, яка з'явилася у шотландському місті Данфермлін у 1968 році. Він був співавтором найпопулярніших композицій рок-гурту, у тому числі Broken Down Angel та Bad Bad Boy.

Втім, він не мав стосунку до написання найвідомішої пісні в репертуарі Nazareth Love Hurts, оскільки автором цієї композиції був американський автор Будло Браянт, і вперше її записала група Everly Brothers 1960-го.

Але саме унікальний хриплуватий вокал Маккаферті зробив її всесвітнім хітом у 1974 році.

Група Nazareth була популярна у тому числі в Україні.