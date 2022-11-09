Росіяни відходять на Херсонщині. Чому підривають мости і як це завадить ЗСУ

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Зруйнований міст у селі Велика Олександрівка на Херсонщині, яку наприкінці жовтня звільнили ЗСУ

За даними ЗМІ, представників влади Херсонщини та джерел ВВС в українських силових структурах, у Херсонській області активізувались бої, росіяни відступають ближче до Дніпра і будують фортифікаційні споруди, щоби ускладнити просування української армії.

А ще підривають мости, щоб завадити українським військовим просуватись ближче до великих міст правобережної Херсонщини - Херсона і Берислава.

Про підрив низки мостів в області на правому березі Дніпра повідомили низка російських ЗМІ. В телеграм оприлюднили фото повністю підірваного мосту через річку Інгулець в Дар'ївці.

Як повідомило джерело ВВС News Україна у силових структурах, можна говорити про підрив росіянами Дар'ївського мосту біля Херсона та Новокаїрського мосту біля Берислава. А також ще низку менших мостів, проте назвати точний перелік зараз важко.

Ще вчора у російських пабліках почала з'являтись інформація про наступ ЗСУ біля Снігурівки - єдиного великого селища на Миколаївщині, яке контролювала Росія.

За даними співрозмовника ВВС, російська армія дійсно вже могла залишити селище Снігурівка.

Офіційної інформації від ЗСУ про ситуацію в Снігурівці та підрив мостів поки що немає.

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"На півдні України російські окупаційні війська намагаються утримувати оборону на зайнятих рубежах та готують відступні позиції", - дали досить розмите пояснення в оперативному командуванні "Південь"

Але це підтверджують місцеві активісти з посиланням на свої джерела, інформацію поширюють українські ЗМІ та телеграм-канали - як українські, так і російські.

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань підтвердив підрив Дар'ївського мосту, мосту на виїзді зі Снігурівки та мосту через балку у Миловому на Бериславському напрямку.

"Мости підривають на правобережжі Херсонщини. Таким чином росіяни готують собі відхід, щоби пригальмувати натиск ЗСУ", - сказав Хлань на спеціальній пресконференції в державній агенції "Укрінформ".

Херсонський журналіст Костянтин Риженко опублікував фото підірваного Дар'ївського мосту, а також двох невеликих мостів у Снігурівці. За його інформацією, також підірваний міст в Тягинці.

"Росіяни почали відступати з правобережжя. При відступі підривають за собою мости. Це означає, що вони туди точно не збираються повернутись", - написав він.

Автор фото, Костянтин Риженко Підпис до фото, Так тепер виглядає Дар'ївський міст біля Херсона

Також у соцмережах повідомляли про підрив мосту біля селищ Солдатське і Миролюбівка, а також Нововасилівського мосту.

Офіційної інформації про підрив цих мостів поки не було.

Окопуються і відступають

Депутат Сергій Хлань також відзначає, що російська армія посилено зводить фортифікаційні споруди. Зокрема, поблизу селища Наддніпрянського, а також у Козацькому і Веселому - на підступах до греблі Каховської ГЕС.

Він наголошує, що росіяни відступають і для них основна задача - забезпечити відхід військ.

Журналіст Костянтин Риженко додає, що при відході росіяни підривають вежі мобільного зв'язку в Херсонській області. Це робиться, зокрема, аби залишити населення без зв'язку та позбавити доступу до інформації.

Автор фото, Костянтин Риженко Підпис до фото, Знищені мости в Снігурівці. Ймовірно, росіяни вже вийшли з селища

Депутат Хлань також уточнив, що ЗСУ просуваються вперед. За його словами, на цю мить відомо, що росіяни покинули населені пункти - Качкарівка, Милове, Нові Каїри. Березинське, Суханово, Червоний Яр тощо.

"Можна говорити про деокупацію Херсонської області. Почалася вона давно. А зараз ми бачимо ще одне потужне просування ЗСУ і звільнення поки що правобережжя Херсонщини", - переконаний Хлань.

Водночас офіційної інформації від ЗСУ про звільнення цих населених пунктів ще немає.

Джерело ВВС вказує, що росіяни суттєво відступили у бік міста Берислав на правому березі Дніпра. Проте жодних ознак того, що росіяни евакуюють віська на лівий берег, немає.

Співрозмовник вважає, що наразі швидше за все росіяни просто укріплюють оборону без планів швидкої втечі на лівий берег.

У проросійських пабліках також повідомляють про те, що майже по всьому Херсону зникли російські прапори. Раніше повідомлялося, що російський триколор зник з будівлі Херсонської облради.

Автор фото, Юрій Соболевський Підпис до фото, Херсонська облрада одного дня постала без прапора РФ

До цього з Херсону вивезли пам'ятники російських полководців Суворова, адмірала Ушакова та генерала Потьомкіна.

Прогнози по звільненні Херсону

Генштаб ЗСУ і українська розвідка підтверджують інформацію про переміщення окупаційної адміністрації з Херсону на лівий берег - до Скадовська. Це місто розташоване лише за 50 км від адмінмежі з Кримом і за 100 - від обласного центру.

Крім того, військова розвідка повідомляє, що росіяни вивозять з правого на лівий берег транспорт, телекомунікаційне обладнання і об'єкти інфраструктури.

Вже майже місяць з правого берега Херсонщини окупаційна влада проводить евакуацію місцевих мешканців на лівобережжя. Українська влада називає це депортацією.

За прогнозом начальника головного управління розвідки міністерства оборони України Кирила Буданова, звільнення Херсону українськими військами має завершитись до кінця листопада.