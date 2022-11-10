"Не про новорічне диво". Чи буде у Києві святкова ялинка

1 година тому

Автор фото, Folk Ukraine Підпис до фото, Проєкт святкової ялинки

Київська влада розглядає питання про встановлення цьогоріч новорічної ялинки. Але з міркувань безпеки масових розваг не буде, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

У компанії Folk Ukraine, яка вже не перший рік організовує в Києві новорічні свята, розповіли, якою може бути новорічна ялинка і показали фото.

Водночас новина про встановлення новорічної ялинки у Києві викликали палку дискусію у соцмережах. Багато людей вважають її недоречною під час війни й постійного блекауту у столиці.

Проти встановлення ялинки створили петицію, яка за день набрала необхідну кількість голосів. Тепер її має розглянути Київрада.

Остаточне рішення про встановлення ялинки залишається за владою Києва. Його ще немає.

Новий рік і Різдво буде

Мер Києва Віталій Кличко каже, що влада схиляється до того, щоб святкова ялинка у центрі столиці все ж була.

"Новий рік та Різдво ніхто скасовувати не буде... І новорічну ялинку ми розглядаємо… Атмосфера нового року повинна бути", - сказав мер в ефірі телемарафону.

Водночас, за його словами, святкування відбуватиметься в обмеженому форматі - буз вуличних веселощів та забав. Їх не буде з міркувань безпеки.

"Кожен зможе відсвяткувати в сім'ї, а таких масових святкувань 100% не буде", - сказав мер.

Кличко уточнив, що міська влада озвучить деталі ближче до новорічних свят.

"Зовсім інша історія"

Водночас у компанії Folk Ukraine, яка неодноразово встановлювала новорічну ялинку на Софійській площі в Києві, кажуть, що цього року ялинка буде не про новорічне диво.

"Цього року зовсім інша історія", - сказав президент компанії Ігор Добруцький у коментарі виданню Realist.Online.

Автор фото, Folk Ukraine

"Зараз вивчаються всі можливості встановлення головної ялинки. Обговорюються різні варіанти. Мер підтвердив, що ялинку встановлять. Ми працюємо, шукаємо партнерів і спонсорів, готуємось", - розказав президент Folk Ukraine. Хоча сам Кличко остаточне рішення не озвучив.

Він також уточнив, що вже розробили декілька ескізів ялинки, і продемонстрував один з них.

На ескізі ялинка в синьо-жовтих кольорах, прикрашена іграшками, а також квітами і свічками. А на її маківці замість різдвяної зірки - тризуб.

Де саме планують встановити ялинку - поки що не відомо.

Петиція проти ялинки

Проти встановлення ялинки висловилося понад шість тисяч киян. Саме стільки голосів за добу зібрала електронна петиція №11449 на сайті Київради.

Її авторка Наталія Попович пропонує не встановлювати новорічну ялинку у Києві, а зекономлені кошти витратити на допомогу армії чи вимушеним переселенцям.

"Вважаю недоречним встановлювати ялинку - витрачати кошти на її придбання, монтаж, обслуговування та демонтаж", - вказує авторка петиції.

Вона переконана, що свято може бути у кожного вдома. "А ми як свідомі мешканці столиці можемо в цьому році обійтися без встановлення головної ялинки країни", - додає Наталія Попович.

Вона пропонує перенести усі святкування, які потребують фінансування, на потім.

Після того, як петиція набрала шість тисяч голосів, київська влада має розглянути її впродовж 10 робочих днів з часу оприлюднення інформації про початок розгляду.

Не на часі чи саме вчасно?

Обговорення лише ескізу головної ялинки країни викликало шквал емоцій у соцмережах. Користувачі висловлювалися як за встановлення новорічної ялинки, називаючи її символом життя, так і категорично проти. Аргументуючи це тим, що святкування, особливо з безліччю святкових вогнів, зараз не на часі.

Автор фото, Folk Ukraine

Декому навіть довелося знести свої пости, опубліковані у соцмережах, через критику та різне бачення в коментарях.

Депутатка Київської міськради Зоя Ярош слушно зауважує, що кошти на встановлення головної ялинки країни у 2022 році заклали ще минулого року.

"Це питання слід було б обговорити наново, з урахуванням нових реалій", - каже вона і додає: "Для мене особисто встановлення традиційної ялинки цьогоріч видається досить сумнівним рішенням, навіть з урахуванням відсутності ярмарки і розваг поруч".

Журналіст Роман Бурко переконаний, що в умовах війни, при постійних обстрілах інфраструктури і тотальної економії електроенергії - витрати на ялинку абсолютно не потрібні. "А найкращими подарунками для українців є щоденне наближення перемоги і знищення окупантів", - пише він.

Він додає, що хай краще світові ЗМІ напишуть, що Київ відмовився від ялинки, аніж, що витратив мільйони на свята.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, На межі 2020-21 соцмережі сперечалися через "відьмацький" капелюх на головній ялинці країни

"Дивно залучати іноземних партнерів для інвестицій в оборонну сферу держави, вирішення соціальних питань, але витрачати гроші на ялинку", - написав у фейсбуці телеведучий Віктор Дяченко.

Ялинка - як символ

Політологиня Альона Яхно називає розумними аргументи про війну, проблеми з електроенергією та грішми. Але нагадує, що в Києві залишається багато дітей, які чекають свята.

"Життя переможе смерть, а світло — темряву". Путін не забере у нас Новий рік! Діти Києва заслуговують на ялинку", - переконана вона.

А журналістка Мар'яна П'єцух відзначає улюблене заняття українців - сваритися в соцмережах.

"Ялинка - це символ продовження життя, хоч п….ць, а не життя. Але вона світитиме! Хоч поки не світить, вона ще навіть не засвітилась, а вже срач. Бо поки неясно, що буде станом на 19 грудня. І чи засвітить", - написала вона.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Минулого року, до війни, головну ялинку України прикрашала вифлеємська зірка

Не плутати гучні святкування з культурними символами закликає Ірина Селезньова. "Ви ж пекли паску у квітні, зілля у червні розкладали, певна, що і чарку перехилили, щоб наступний день народження був зі смаком перемоги", - написала вона.

Водночас, переконана користувачка, ці традиції не заважають волонтерити, підтримувати військових і працювати, наповнюючи бюджет податками.

"І ялинка в кожному місті і селі, в кожній хаті чи подвір'ї має бути… Бо це наше життя, це наші традиції. Ми не знаємо коли закінчиться війна, проте ми маємо щодня зберігати і підтримувати життя в тилу", - йдеться в пості Ірини у фейсбуці.