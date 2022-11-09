Рідкісна знахідка, що може "переписати історію". В Тоскані знайшли відразу 24 стародавні статуї

4 годин(и) тому

Автор фото, EPA

Італійські археологи знайшли в Тоскані 24 стародавні бронзові статуї, що прекрасно збереглися.

Скульптури лежали в районі руїн давньоримських лазень у провінції Сієна, за 160 км від Риму.

Статуї віком близько 2300 років зображують давньоримських богів - Гігіею, Аполлона та інших. Деякі експерти вважають, що потенційно знахідка може "переписати історію" і суттєво доповнити наші знання про Стародавній Рим.

Твори мистецтва знайшли безпосередньо під давньоримськими термами, разом із 6000 бронзових, срібних та золотих монет. Період з другого століття до нашої ери до першого століття нашої ери був для прадавньої Тоскани "часом великих змін", кажуть у міністерстві культури Італії. Саме тоді провінція з етруської стала давньоримською.

Джакопо Таболлі, молодший професор Університету для іноземців у Сієні, який очолює археологічні роботи, вважає, що статуї могли занурити в термальні води в рамках якогось ритуалу. "Ти даєш щось воді, тому що сподіваєшся, що вода дасть тобі щось натомість", - пояснює він психологію мешканців стародавнього світу.

Таболлі зазначає, що так багато етруських і давньоримських статуй з бронзи й теракоти в Італії ще не знаходили. "Це унікально ще й тому, що більшість досі знайдених нами статуй цього періоду були теракотовими", - додає вчений.

Тепер статуї відновлять у лабораторії найближчого міста Гросетто, а потім виставлять у музеї Сан-Кашано-дей-Баньї.

Массімо Осанна, керівник управління державних музеїв Італії, називає знахідку найважливішою з 1972 року. Тоді археологи знайшли бронзових "воїнів з Ріаче", виготовлених у 460-450 роках до н.е. "Це, безумовно, одна з найзначніших бронзових знахідок в історії стародавнього Середземномор'я", - каже він.

Автор фото, Reuters

Автор фото, EPA

Автор фото, EPA

Автор фото, Reuters

Автор фото, Reuters

Автор фото, EPA