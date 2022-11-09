У США виграли найбільший джекпот в історії - $2 млрд. Переможець ще невідомий

47 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA/EFE/REX/Shutterstock Підпис до фото, У лотереї Powerball не було переможця вже 40 розіграшів поспіль

Американська лотерея Powerball оголосила, що після понеділкового розіграшу в одному з придбаних білетів збіглися усі цифри. Таким чином, поки що невідомий власник щасливого квитка зірвав найбільший джекпот в історії - його розмір склав 2,04 млрд доларів.

Щоправда, на практиці ця людина (або група людей) може отримати набагато менше.

Білети Powerball коштують 2 долари, і у переможця є можливість обрати або одноразовий (дещо менший) платіж, який становитиме 997,6 млн доларів до виплати податків, або отримання повної суми у вигляді ануїтету (тобто щорічної виплати), який перераховується протягом 29 років. Майже всі переможці обирають варіант платежу готівкою.

Про те, хто саме купив виграшний лотерейний білет, поки що не повідомляють. Відомо лише, що його придбали у Каліфорнії неподалік Лос-Анжелеса.

Ще одна людина виграла 2 млн доларів, а 21 білет принесе власникам по мільйону доларів.

Мірою того, як протягом трьох місяців нікому не вдалося вгадати заповітні номери, призовий фонд продовжував зростати.

За даними Powerball, шанси на виграш джекпоту у розіграші становили один до 292,2 мільйонів.

Попередній світовий рекорд за розміром джекпоту був встановлений 2016 році, коли 1,59 млрд доларів розділили між трьома гравцями Powerball.

У лотереї Powerball, заснованій у 1992 році, беруть участь 45 із 50 штатів США, Адміністративний округ Колумбія, в якому розташована столиця Вашингтон, а також Пуерто-Рико та Віргінські острови.

Джекпот можна виграти, коли у білеті збігаються усі шість основних номерів. Якщо таких білетів виявиться кілька, то суму ділять між їхніми власниками порівну.

Востаннє джекпот виграли 3 серпня, коли переможець обрав одноразову виплату у розмірі 206,9 млн доларів.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Щоб отримати перший приз, треба вгадати всі шість номерів, але й п'ять вірних номерів можуть збагатити щасливчика на мільйон. На табло - попередній джекпот, який після 5 листопада виріс ще більше

Найбільші призові лотерейні виплати у світі припадають саме на Сполучені Штати, хоча іспанська Різдвяна лотерея Sorteo Extraordinario de Navidad вважається найбільшою у світі лотерейною грою з найбільшим загальним призовим фондом.

У 2012 році перший приз склав 720 млн євро (за обмінним курсом того часу - 941,8 млн доларів США).

В історії загальноєвропейської лотереї Euromillions найбільший виграш припав на 19 липня 2022 року і склав понад 232 млн доларів США.