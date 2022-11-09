Вибори у США. Хто перемагає у Сенаті і Палаті представників?

15 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Виборці в США реагують на звістку про перемогу свого кандидата

У США закінчилося голосування на проміжних виборах, під час яких американці повністю переобирають Палату представників, третину Сенату, законодавчі збори та губернаторів у багатьох штатах.

З'являються перші результати. Судячи з прогнозів телекомпанії CBS - американського партнера BBC, у результаті виборів контроль над Палатою представників може перейти до республіканців. Наразі обидві палати Конгресу контролюють демократи президента Джо Байдена.

Зараз демократи займають 220 місць у парламенті, республіканці 212. Щоб отримати більшість, у партії має бути 218 місць.

Щодо Сенату, то попередні опитування показують приблизно рівні шанси і для демократів, і для республіканців. Битва за контроль над Сенатом триває, результати виборів у восьми штатах ще не оголошені.

Ось результати, станом на 15:00:

у Сенаті (100 місць) - демократи мають 48 місць, республіканці - 47

у Палаті представників (435 місць) - демократи мають 173 місця, республіканці - 199.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Республіканці вперше з 2018 року можуть повернути контроль над Палатою представників Конгресу

Головне на цю годину:

Боротьба за Сенат триває. У демократів 48 місць, у республіканців - 47. У Сенаті 100 місць.

Якщо республіканці заберуть контроль над Сенатом у демократів, вони зможуть завадити законодавчим планам Джо Байдена на наступні два роки його перебування на посаді. Якщо демократи зможуть отримати 50 місць зі 100, то це означатиме більшість, адже у випадку поділу голосів навпіл вирішальний голос належить віцепрезиденту США, а цю посаду зараз обіймає демократка Камала Гарріс.

Боротьба за Сенат, схоже, звелася до змагань у чотирьох штатах. У двох з них наразі лідирують демократи, у двох - республіканці.

У Джорджії запеклі перегони між республіканцем Гершелем Волкером і демократом Рафаелем Уорноком.

У штаті Невада йде змагання між чинним демократом Кетрін Кортес Масто та її суперником від Республіканської партії Адамом Лаксальтом.

В Арізоні змагання відбуваються між демократом Марком Келлі та республіканцем Блейком Мастерсом.

У Вісконсіні демократ Мандела Барнс протистоять республіканцю Рону Джонсону.

Демократ Джон Феттерман оголосив про перемогу в Пенсильванії. У цьому штаті боротьба за місце в Сенаті була найбільш запеклою.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Демократ Джон Феттерман переміг у Пенсильванії після запеклого двобою з республіканцем Мехметом Озом

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Прихильники Феттермана радіють його обранню

Демократи також здобули перемогу в сенатських перегонах у Нью-Гемпширі та Вашингтоні, тоді як республіканці переобралися в Огайо та у Північній Кароліні.

Губернатор Флориди Рон Десантіс виграв переобрання зі значною перевагою в 1,5 мільйона голосів, що викликало нові припущення, що республіканець може балотуватися на пост президента через два роки.

Республіканці також виграли губернаторські перегони в Техасі та Джорджії проти відомих опонентів від Демократичної партії.

Флорида: перемога Рона Десантіса та погрози Трампа

Першим важливим результатом виборчої ночі є обрання губернатора Флориди Рона Десантіса на новий термін (він очолює штат з 2019 року).

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Рон Десантіс знову став губернатором Флориди

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Як передає кореспондент ВВС Нада Тавфік, яка працює у Флориді, результати голосування у цьому штаті можуть стати визначальними для долі Палати представників.

І хоча перемога республіканців тут була передбачуваною, дуже важливо розуміти, наскільки значною буде їхня перевага.

Наприклад, яким буде результат Рона Десантіса і чи зможе губернатор збільшити кількість республіканських голосів порівняно з результатом Дональда Трампа у 2020 році. Тоді колишній президент переміг у Флориді з перевагою понад 3% - найбільшим в історії президентських виборів у цьому штаті з 2004 року. Якщо, як припускають деякі, результат Десантіса буде ще переконливішим, рух Флориди вправо закріпиться остаточно.

Крім того, ВВС уважно стежить за результатами виборів в окрузі Майамі-Дейд - найбільш густонаселеному окрузі у Флориді. Раніше тут безумовну перевагу мали демократи, але перші оцінки показали, що на проміжних виборах активнішими були виборці-республіканці. Схожі зміни відбуваються в Джексонвіллі, Орландо та Тампа-Бей. У результаті Республіканська партія може отримати у штаті всі п'ять місць, які їй необхідні для контролю над Палатою представників.

Водночас перемога та популярність Десантіса не залишилася поза увагою Дональда Трампа, який хоче повернутися до Білого Дому після виборів президента у 2024 році.

Трамп застеріг губернатора Флориди Рона Десантіса від балотування в президенти в 2024 році, і заявив, що це зашкодить Республіканській партії. Він також погрожував оприлюднити інформацію про 44-річного політика, яка виставить його в негативному світлі. Трамп має намір оголосити про свою кандидатуру на президентських виборах найближчими днями. Він сказав телеканалу Fox News, що губернатор Флориди не повинен брати участі в перегонах."Я не знаю, чи він братиме участь. Я думаю, якщо він братиме участь, він може завдати собі дуже серйозної шкоди. Я справді вірю, що він може завдати собі серйозної шкоди. Я не думаю, що це буде добре для партії", - сказав Дональд Трамп.

Виступаючи на мітингу, Трамп також почав викривляти прізвище популярного республіканця, назвав його Роном Десанктімоніусом.

У випадку оголошення кандидатури Десантіса Трамп пообіцяв, що він розкриє про нього "не дуже втішні речі - я знаю про нього більше, ніж будь-хто - окрім, можливо, його дружини".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Трамп розкритикував можливі президентські амбіції Десантіса

Він не надав подробиць, але колишній президент США раніше погрожував оприлюднити шкідливу інформацію про власних конкурентів.Пізніше він назвав свого потенційного суперника "хорошим хлопцем" і заперечив, що між ними була суперечка. "Зі мною немає суперечки і в опитуваннях я перебуваю значно вище", — сказав він.

Арізона: найважливіше поле бою

Як передає з Арізони кореспондент ВВС Софі Лонг, цей штат є одним із найважливіших на політичній карті США і в ньому можна в мініатюрі побачити процеси, які відбуваються по всій країні.

Інфляція тут вища за середньоамериканську; набагато гостріше, ніж в інших штатах, стоїть проблема міграції та безпеки (Арізона межує з Мексикою). Крім того, тут дуже очевидні наслідки глобального потепління - штат страждає від посух та пожеж. Місцеві жителі також не припиняють запекло сперечатися про легальність абортів.

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Арізона традиційно була республіканським штатом, але у 2020 році Джо Байден виграв тут із зовсім невеликою перевагою (менше половини відсоткового пункту). Колишній президент Трамп намагався переконати співробітників місцевої виборчої комісії скасувати результати голосування.

Зараз в Аризоні тривають одні з найзапекліших політичних битв у США. Республіканці і демократи йдуть тут буквально ніс до носа, і політична відстань між ними ніколи ще не була настільки великою.

Чому важливі ці вибори

Результати цих виборів у США неминуче сильно вплинуть на наступні два роки президентства Джо Байдена та його політику, включно з протидією російської агресії в Україні.

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Усі 435 членів Палати представників переобираються кожні два роки. Останні два роки більшість у палаті мали демократи. Це типово: за обрання нового президента його партія найчастіше отримує контроль над обома палатами Конгресу.

Проте шанси демократів зберегти свій вплив у Конгресі невеликі - зазвичай партія чинного президента під час його першого терміну проміжні вибори програє. Виняток був лише у 2002 році, через рік після терактів 11 вересня, коли популярність Буша-молодшого була дуже високою.

Втрата будь-якої з палат ускладнить у наступні два роки життя президенту Байдену, оскільки республіканці намагатимуться блокувати ухвалення законів, і зможуть проводити свої - наприклад, це може стосуватися допомоги Україні та заборони абортів.