Великі руйнування та шість загиблих. Росія вночі вдарила біля Вінниці та по Миколаєву

1 година тому

Автор фото, Віталій Кім/Миколаївська ОВА/Telegram

Цієї ночі під час ракетного обстрілу Миколаєва росіяни поцілили у житловий будинок. Станом на 10 ранку стало відомо про шестеро загиблих.

"З-під завалів будинку рятувальники вилучили ще три тіла - чоловіка та двох жінок. Станом на 10:00, від удару по житловому будинку загинуло шестеро людей", - повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Як повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, обстріли Миколаєва почалися близько третьої ранку.

"11 листопада, близько о 03:05 Миколаїв вкотре зазнав ворожого ракетного обстрілу, попередньо із зенітно-реактивної системи С-300. Одна з ракет влучила в п'ятиповерховий житловий будинок, внаслідок чого зруйновано всі п'ять поверхів одного з під'їздів", - написав він у телеграм.

Спочатку було відомо про двох загиблих, а згодом влада повідомила вже про шістьох.

Окрім того, за словами Віталія Кіма, пошкоджень зазнали житлові будинки, які розташовані поруч.

Президент Зеленський назвав обстріл Миколаєва "цинічною відповіддю держави-терориста на наші успіхи на фронті".

Він також наголосив, що у 5-поверховому житловому будинку зруйновано все з 5-го по 1-й поверх".

"Росія не полишає своєї мерзенної тактики. А ми не полишаємо нашої боротьби. Окупанти відповідатимуть за кожен злочин проти України та українців", - йдеться у повідомленні президента Зеленського в Телеграм.

А під ранок голова Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив про удар по ще одному об'єкту критичної інфраструктури області.

"11 листопада почалося з тривоги. Знову є влучання в один із об'єктів критичної інфраструктури Вінницької області. Жертв нема. Працюють рятувальні служби", - йдеться у повідомленні голови ОВА в телеграм.

Раніше Росія била по енергетичних об'єктах в Ладижині.

Крім того, цієї ночі росіяни обстріляли Нікопольський район у Дніпропетровській області. Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА, росіяни гатили з "Градів" та важкої артилерії по трьох громадах.

Автор фото, Валентин Резніченко/Дніпропетровська ОВА/Telegram

"Окупанти усю ніч тероризували Нікопольщину…Під обстрілами три громади - Марганецька, Нікопольська та Мирівська. Туди прилетіли понад 50 снарядів з російських "Градів" та важкої артилерії", - повідомив Валентин Резніченко у телеграм.

За словами голова ОВА, "минулося без постраждалих", але пошкоджені житло та коледж. У решті районів області ніч минулася "із сиренами, але без ворожих ударів".

Автор фото, Валентин Резніченко/Дніпропетровська ОВА/Telegram