Зеленський: російська війна проти України - це як пандемія коронавірусу

51 хвилин(и) тому

Автор фото, Anton Kulakowskiy/CNN

Для України пережити важку зиму під російськими ударами і перемогти можливо лише із допомогою союзників, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю ведучій CNN Крістін Аманпур.

"Коли Сполучені Штати підтримують нас фінансово, коли до цього долучається Європа, ми відчуваємо це дуже сильно, тому що виграти цю війну із російським терором можливо лише із об'єднаною допомогою", - заявив український президент.

І, як зауважує CNN, від віртуальної участі у самітах світових лідерів до переговорів за зачиненими дверима, Зеленський усіма силами намагається побороти "втому донорів" і запобігти зменшенню західної допомоги Україні під час російської агресії.

"Надто рано для нас усіх відчувати втому... Перш ніж відчути якусь втому, кожен має зрозуміти, що лише Кремль і лише одна особа - голова Російської Федерації - не втомлені від війни. Він (Путін - Ред.) може бути втомлений від життя загалом через свій вік, але він точно не втомлений від війни", - заявив український президент, додавши, що попри відсутність втоми від війни, нині Путіну потрібна пауза.

Він також не надав деталей щодо того, коли і як буде звільнений Херсон, пояснивши це тим, що військові операції обговорюються у дуже вузькому колі і "виконуються тихо".

"Я хотів би неприємного сюрпризу для ворога, а не те, до чого вони готові", - заявив український президент.

Слів замало

Водночас президент Зеленський застеріг від того, щоб плутати потребу Росії у паузі та щире бажання мирних переговорів, яке має бути не лише на словах.

"Коли Росія справді захоче миру, ми дійсно відчуємо і побачимо це. Але не можна бажати миру лише на словах - слів замало. Щоб зупинити війну, виведіть війська, перестаньте вбивати людей… Вони повинні відшкодувати шкоду, яку завдали, і злочинці повинні сісти", - заявив президент Зеленський.

Разом із тим, український президент не виключає повністю можливості переговорів із російським лідером. Хоча, наголосив Володимир Зеленський, "від нинішнього президента Російської Федерації не чув нічого, крім ультиматумів".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Так виглядали переговори Зеленського і Путіна у грудні 2019

Попри це, каже президент України, він "не зачиняє двері".

"Я сказав, що ми будемо готові говорити з Росією, але з іншою Росією. Тією, що дійсно готова до миру. Тією, що визнає, що вона є окупантом", - заявив президент Зеленський, і наголосив, що для початку переговорів росіяни "мають повернути все".

"Землю, права, свободу, гроші. Але найголовніше - треба правосуддя", - наголосив Володимир Зеленський, додавши, що наразі не чув чогось подібного ані від Путіна, ані від когось іще.

Вакцина проти Росії

На погляд президента України, у Росії "є одна мета - знищити нашу незалежність".

"Іншої мети не існує", - заявив український президент, наголосивши на необхідності гарантій безпеки для України, яка вже "продемонструвала світу можливість своїх сил".

Президент Зеленський також порівняв російську агресію із пандемією коронавірусу, "коли люди не знали, що з цим робити", а потім створили вакцину проти цієї хвороби.

"Є й вакцина проти російських ударів, вона відома", - заявив CNN український президент.

А коли його запитали, скільки зброї потрібно Україні, він відповів:

"Достатньо буде, коли ми не чутимемо вибухів. Достатньо буде, коли протиповітряна система попіклується, щоб ракети не влучали у будинки".

Автор фото, Anton Kulakowskiy/CNN

Дружина президента, Олена Зеленська, яка також брала участь в інтерв'ю CNN, заявила, що західна допомога не буде потрібною тоді, коли припинять летіти снаряди та ракети.

"Коли це припиниться, коли наші люди вже не помиратимуть в ліжках вранці, я відчую, що ок, мабуть, достатньо", - заявила Олена Зеленська, наголосивши, що українці не можуть просто чекати, коли у росіян закінчаться снаряди.