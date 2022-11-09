Як росіяни залишають Херсон і чи скротять республіканці допомогу Україні? Теленовини ВВС

3 годин(и) тому

У випуску 9 листопада:

Росія здає правобережний Херсон.

Як це ударить по Кремлю?

Яка ситуація на південному напрямку?

Михайло Подоляк заявляє: Україна не бачить, щоб Росія залишала Херсон без бою.

Чим відомий херсонський колаборант Кирило, що загинув у ДТП?

Проміжні вибори у Сполучених Штатах: як позначиться зміна політичного балансу на допомогу Україні.

Росія передала Ірану захоплений вантаж із західною зброєю. Чи зможе Іран скопіювати західні технології?

Та як відносини між Києвом та Тегераном - перетворились із партнерських на ворожі?

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