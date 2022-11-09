Як росіяни залишають Херсон і чи скротять республіканці допомогу Україні? Теленовини ВВС

У випуску 9 листопада:

  • Росія здає правобережний Херсон.
  • Як це ударить по Кремлю?
  • Яка ситуація на південному напрямку?
  • Михайло Подоляк заявляє: Україна не бачить, щоб Росія залишала Херсон без бою.
  • Чим відомий херсонський колаборант Кирило, що загинув у ДТП?
  • Проміжні вибори у Сполучених Штатах: як позначиться зміна політичного балансу на допомогу Україні.
  • Росія передала Ірану захоплений вантаж із західною зброєю. Чи зможе Іран скопіювати західні технології?
  • Та як відносини між Києвом та Тегераном - перетворились із партнерських на ворожі?

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