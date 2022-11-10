Як російська пропаганда показала відступ Росії з Херсона

21 хвилин(и) тому

У середу міністр оборони Росії Сергій Шойгу наказав відвести війська з окупованого Херсона. На російському державному телебаченні - ні в новинних програмах, ні в ток-шоу - цього майже не помітили.

В основних вечірніх випусках новин не було ніяких власних коментарів чи аналізу - канали в основному показували повне відео звіту командувача об'єднаним угрупуванням військ в Україні Сергія Суровікіна.

На ньому генерал говорив, з одного боку, що ситуація в районі "спецоперації" в цілому "стабілізована", бойові можливості російського угрупування нібито виросли за рахунок мобілізованих та добровольців, на окремих напрямках російські війська відновили наступальні дії.

А з другого боку він запропонував зайняти оборону на лівому березі Дніпра, бо тримати угрупування військ на правому березні - безперспективно, підсумував командувач.

Шойгу з ним погодився.

У підводках до новинних сюжетів вибрали фокус на порятунку життів.

На телеканалі "Россия 1" перед початком сюжету ведучий зачитав текст: "Про ситуацію в районі СВО командувач об'єднаною армією Сергій Суровікін відзвітував Сергію Шойгу під час наради в командному пункті. Плануючи операцію, наші військові роблять все, щоб зберегти життя російських військових та цивільного населення. Міністр оборони окремо підкреслив, що на лінію зіткнення із числа мобілізованих необхідно відправляти лише максимально підготовлених бійців".

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На "Першому каналі" події, що трапились, назвали "перегрупуванням військ в районі Херсона".

На НТВ ведучий повідомив про "тривожну ситуацію в районі Херсона", яка "потребує швидких та непростих рішень, зокрема, маневрів із перекидання російських підрозділів".

Аналогічні слова звучали в ток-шоу. Головний редактор журналу "Национальная оборона" Ігор Коротченко в програмі "60 минут" назвав здачу Херсона "важким рішенням".

"Суровікін взяв відповідальність на себе, але ми повинні розуміти, що в ситуації, коли він очолив угрупування, мабуть, розраховувати на те, що він зможе змінити якісь моменти, які були до його призначення, було просто неможливо. У будь-якому випадку той, хто кине камінь в спину російської армії, той зрадник", - стверджував Коротченко.

Він додав, що досі впевнений у перемозі російської армії, хоча "вона не буде легкою".

Ведуча програми Ольга Скабєєва взагалі назвала відхід "плановим". Все тому, говорила Скабєєва, що Суровікін "відразу говорив, що обстановка дуже і дуже непроста, мабуть, це пов'язано не з найбільш, можливо, вдалими діями під час весняної кампанії". "Рішення непросте, але воно прийняте для збереження життя і мирних, і військових", - повторювала ведуча.

Керівник Центру прикладних політично-військових досліджень факультету світової політики МГУ, генерал-лейтенант запасу Євген Бужинський заявив у програмі "60 минут", що "з військової точки зору, ось дві причини, це фактично виведення із ладу тих найбільших шляхів постачання, Антонівський міст, там по Каховському водосховищу, і неможливість постачань ні для жителів міста, ні нашого угрупування".

Другою причиною він назвав небезпеку затоплення. "Якщо дійсно Каховську греблю зруйнують, то Херсон просто би затопило, і довелося би евакуювати звідти і жителів, і наші війська в абсолютно інших екстремальних умовах. Тому так, психологічно рішення непросте, важке рішення, але цілком виправдано", - підсумував він.

"Повна цензура по Херсону", - написав вчора прокремлівський політолог Сергій Марков, але потім видалив пост. На це звернув увагу журналіст Олег Кашин.

Як відреагувала партія війни

Ті, кого зараз прийнято відносити до прихильників війни, рішення Шойгу та Суровікіна вчора підтримали.

Керівник Чечні Рамзан Кадиров написав, що "зваживши всі "за" та "проти" генерал Суровікін зробив складний, але правильний вибір між безглуздими жертвами заради гучних заяв та порятунком безцінних життів солдатів". Він також закликав не говорити про "здачу" Херсона.

"Здають" разом із бійцями. А Суровікін і солдатів береже, і займає більш вигідну стратегічну позицію - зручну, безпечну", - пояснив Кадиров.

"Рішення, прийняте Суровікіним, непросте, але він вчинив як чоловік, який не боїться відповідальності. Зробив це організовано, без страху взяв на себе всю повноту прийняття рішень. Хочу підкреслити, що операція з виведення військ завжди вкрай складна. Повертаючись до противника спиною, неможливо покидати позиції", - сказав засновник "ПВК Вагнера" Євген Пригожин.

Секретар держради "Єдиної Росії" Андрій Турчак заявив, що російські військові під Херсоном "піддавались величезному ризику", тому "головна ціль сьогоднішнього маневру - захист населення при максимальному збереженні особистого складу".

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Патріотичні блогери

"Ми не знаємо, як це будуть подавати на федеральних каналах. Чи будуть згладжувати гірку пілюлю заспокійливими словами "історія розставить все по місцях", досвідом Великої Вітчизняної війни, фразою про те, що "закінчиться армія - закінчиться противник" та іншими мантрами. В очах населення це - поразка", - написали автори телеграм-каналу "Рыбарь".

"Гірко. Образливо. Якщо зараз ще і підпишемо мир з Україною (а на перемовини нам уже дві доби натякають в МЗС Росії) - що ж, це буде смачний плювок патріотичному, ядерному прошарку російського суспільства", - підсумували вони.

Військовий блогер Владлен Татарський відступ від Херсона порівняв із відступом від Києва на початку війни. Він вважає, що за місто треба було боротися і не здавати його без бою.

Один із авторів воєнного проєкту WarGonzo написав, що "перемогу створюють не лише популярними та простими рішеннями, а й наступаючи на горло гордині": "Здоровий глузд має бути у всіх рішеннях, навіть неприємних".

"Треба підтримувати одне одного в цій ситуації, не дозволяти дурням "кричати дурниці на площах". Не пускати сум'яття в душу. Хтось анонсував другу фазу спецоперації, а насправді другої фази немає - це просто другий рівень умови СВО", - написав блогер.