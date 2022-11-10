ЗСУ звільнили Киселівку на Херсонщині. Тепер в Миколаїв повернеться вода

46 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

Про звільнення Киселівки у Херсонській області свідчать численні фото та відео українських військових, це також підтвердив Ігор Копитін, депутат Верховної Ради від "Слуги народу", який обрався до парламенту по одному з мажоритарних округів у Миколаєві.

Киселівка - село за 15 км від Херсона, де до війни проживало трохи більше 2 тис. людей, але вона має стратегічне значення.

Саме там було пошкоджено водогін до Миколаєва, це місто опинилося на межі гуманітарної катастрофи через брак питної води після російського вторгнення.

Криза з питною водою триває там досі.

"Миколаїв… Є дуже гарна новина щодо питної води. Киселівка, так-так, та сама, де водогін — під контролем України. Тож скоро у місто повернеться вода!" - написав Копитін.

Загалом лише за останню добу, за даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, українська армія звільнила 12 населених пунктів в Херсонській області.

Сьогодні з'явились відео заходу українських захисників у низку сіл Херсонщини.

Раніше російське керівництво заявило, що має намір залишити Херсон та правий берег Херсонщини.

Чому Киселівка важлива?

Як зазначав Інститут вивчення війни, Киселівка - операційно важливе розташування російських сил в околицях Херсона, бо це останній населений пункт як на трасі E58, що зʼєднує Херсон з Миколаєвом, так і на шляху залізничного сполучення між окупованою Чорнобаївкою та українськими позиціями на Миколаївщині.

У квітні стало відомо про пошкодження водогону Дніпро - Миколаїв внаслідок бойових дій. Тисячі миколаївців змушені були щодня шикуватися в черги за питною водою.

Труба, що несе воду з Дніпра до Миколаєва, починається у Херсонській області. Ця територія була під російською окупацією із самого початку війни, тож ані влада Миколаївщини, ані працівники водоканалу не мали туди доступу.

Село Киселівка - одне з небагатьох місць, де підземний водовід виходить на поверхню.

BBC отримала доступ до фото пошкодженої труби та показала їх двом експертам зі зброї, і вони незалежно один від одного оцінили, що такі пошкодження не характерні ані для випадкового артилерійського удару, ані для пострілу з танку - натомість припустили використання вибухової речовини безпосередньо на трубі.

Тобто, як з'ясувала ВВС, росіяни пошкодили водогін навмисне.