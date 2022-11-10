Зеленський назвав звільнені села Херсонщини та Миколаївщини

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Український танк просувається в напрямку Херсона, 9 листопада

Збройні сили України 10 листопада звільнили низку сіл на Херсонщині та Миколаївщині, а загалом на півдні за останній час під український прапор повернули 41 населений пункт.

Про це повідомив у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський.

"Сьогодні маємо хороші новини з півдня. Кількість українських прапорів, які повертаються на своє законне місце в межах оборонної операції, що триває, - вже десятки. 41 населений пункт звільнено", - заявив Зеленський.

Раніше главком Валерій Залужний казав, що 41 звільнений населений пункт на півдні - це з 1 жовтня.

При цьому Зеленський уточнив, що саме сьогодні під повний контроль України перейшли п'ять сіл.

"У звільнені райони одразу за воїнами йдуть і сили національної поліції. Сьогодні поліція зайшла в Калинівське, Бобровий Кут, Євгенівку, Коцюбинське та Снігурівку. Там розпочалися стабілізаційні заходи", - додав Зеленський.

Президент заявив, що росіяни залишають по собі тисячі мін і боєприпасів, що не розірвалися.

9 листопада російське командування наказало військам відступити з правого берега Дніпра і залишити Херсон.

Вранці 10 листопада головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував заявлені Росією плани залишити Херсон та правобережну Херсонщину. Він заявив, що "за кожним так званим "жестом доброї волі" противника стоять колосальні зусилля наших військ".

За словами Залужного, лише протягом минулої доби ЗСУ звільнили шість населених пунктів на напрямку Петропавлівка-Новорайськ (східніше Херсона поруч з Бериславом) та шість населених пунктів на напрямку Первомайське-Херсон (північніше Херсона).

Потім з'явилася інформація про звільнення низки сіл у Херсонській області, в соцмережах з'явилися відеозаписи та фотографії українських військових з цих населених пунктів.

Проте військові постійно наголошують, що звільненими вони вважають села після проведення стабілізаційних заходів, а не простого заходу перших підрозділів.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, "Станіславські гори" - кручі неподалік від звільненого села Станіслав, одне з відомих туристичних місць Херсонщини

Є інформація про звільнення села Киселівка, це розташована пошкоджена росіянами частина водогону. Це дозволить повернути водопостачання до Миколаєва.

Вдень у соцмережах з'явилося відео підняття українського прапора у селищі Станіслав на узбережжі Дніпровського лиману західніше Херсона. Це одне з найвідоміших туристичних місць Херсонщини, де знаходяться "Станіславські гори".

Вони стали відомими на всю Україну після того, як Кузьма Скрябін зняв тут кліп "Місця щасливих людей". Поряд звільнено також село Олександрівка, біля якого кілька місяців проходила лінія фронту.

Також з'явилася інформація про звільнення сіл Борозенське, Брускинське та Тамарине на Бериславському напрямку, сіл Солдатське, Правдине, Миролюбівка на Херсонському напрямку.

Але офіційного підтвердження цій інформації ще немає.

Снігурівка

Автор фото, "Український наступ" Підпис до фото, Бійці ЗСУ рапортують про звільнення Снігурівки, 10 листопада 2022 року

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Звільнена Снігурівка на Миколаївщині була важливим пунктом оборони для російських військ на херсонському напрямку.

Містечко на березі Інгульця було окуповано російськими військами ще наприкінці березня. Цей населений пункт має стратегічно важливе значення - з нього відкриваються шляхи на Херсон і Миколаїв, а також далі - на Кривий Ріг.

Тож з перших днів окупації війська РФ почали укріплювати свої позиції навколо міста, щоб утримати його.

В кінці вересня Снігурівку, разом з окупованою Херсонщиною, російська влада "приєднала" до РФ за підсумками "референдуму". Фактичне перебування населеного пункту в іншій області цьому не завадило.

Однак на початку листопада російські війська не встояли під натиском ЗСУ на цьому напрямку.

Керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що сьогодні буде багато гарних новин, але закликав мешканців, які поїхали з окупованих Снігурівки та сіл поряд з містом, поки що не повертатися додому.

"Люди, які раніше виїхали зі Снігурівки та інших населених пунктів, не поспішайте повертатися, ще рано", - зазначив він у телеграм.

Киселівка

Автор фото, BBC

Про звільнення Киселівки у Херсонській області свідчать численні фото та відео українських військових, це також підтвердив Ігор Копитін, депутат Верховної Ради від "Слуги народу", який обрався до парламенту по одному з мажоритарних округів у Миколаєві.

Киселівка - село за 15 км від Херсона, де до війни проживало трохи більше 2 тис. людей. Вона має стратегічне значення.

Саме там росіяни пошкодили водогін до Миколаєва, місто опинилося на межі гуманітарної катастрофи через брак питної води після російського вторгнення.

Криза з питною водою триває там досі.

ВВС провело розслідування та встановило, що росіяни пошкодили водогін навмисне.

"Миколаїв… Є дуже гарна новина щодо питної води. Киселівка, так-так, та сама, де водогін — під контролем України. Тож скоро у місто повернеться вода!" - написав Копитін.