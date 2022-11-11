Росія заявила, що повністю відступила з Херсона і правого берега Дніпра

26 хвилин(и) тому

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Міноборони Росії заявило, що о 5 ранку за московським часом (4 ранку за Києвом) російські військові завершили перекидання підрозділів російських військ на лівий берег Дніпра.

"Під час перекидання на лівий берег Дніпра жодної одиниці військової техніки та озброєння на правому березі не залишили, всі російські військовослужбовці переправилися, втрат особового складу, озброєння, техніки та матеріальних засобів російського угруповання не допущено", - твердять в міноборони.

Росіяни кажуть, що після переправлення зайняли заздалегідь підготовлені в інженерному відношенні оборонні рубежі та позиції на лівому березі.

Зранку 11 листопада росіяни підірвали Антонівський міст у Херсоні, щоб відрізати ЗСУ усі можливі шляхи наступу ЗСУ.

9 листопада російське командування заявило, що ухвалило рішення відступати на лівий берег Дніпра та організовувати там лінію оборони.

10 листопада росіяни почали відступ у бік Херсона та Берислава, проте бої продовжувались.

ЗСУ за останні дні звільнили десятки містечок та сіл Херсонщини та Миколаївщини.

Відступаючи росіяни провели масове мінування шляхів та об'єктів інфраструктури.

Українські військові остерігаються, що росіяни можуть готувати їм у Херсоні пастку.

За різними даними, ЗСУ станом на ранок 11 листопада вже підійшли до Херсона на відстань у десять кілометрів.

Як повідомив херсонський журналіст Костянтин Риженко, у місті все ж залишились російські військові.

Автор фото, Риженко Підпис до фото, Перевдягнені військові РФ

"Ті росіяни, які ще не встигли втекти, перевдягаються у цивільне і ховаються по житлових будинках. Форму викидають на смітник", - написав він.

"Дуже нервові, спілкуються на підвищених тонах. Погрожують пристрелити, якщо їм буде здаватися, що їх знімають", - додав журналіст.

Раніше українські військові вказували, що росіяни залишають у місті військових під виглядом цивільних й готують засідки та міські бої.

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