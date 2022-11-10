KFC запропонувала "насолодитися хрумкою куркою" в пам'ять про погром євреїв. Скандал у Німеччині
- Алекс Бінлі
- BBC News
Мережа фастфуду KFC вибачилась за розсилку рекламного повідомлення клієнтам у Німеччині, в якому закликала їх вшанувати пам'ять про Кришталеву ніч сирною куркою.
Серія погромів, здійснених нацистами в країні в 1938 році, призвела до загибелі понад 90 людей і знищення єврейських підприємств та понад тисячі синагог.
Багато хто вважає Кришталеву ніч початком Голокосту.
Повідомлення жорстко розкритикували за його недоречність, після чого мережа вибачилась і пояснила те, що сталося, "помилкою у системі".
KFC надіслала повідомлення через свій додаток у середу. У ньому йшлося: "Сьогодні день пам'яті Кришталевої ночі! Побалуйте себе ніжною сирною скоринкою на хрумкій курці. Тепер у KFCheese!"
Приблизно через годину надійшло ще одне повідомлення з вибаченнями, повідомляє газета Bild.
"Нам дуже шкода, ми негайно перевіримо наші внутрішні процеси, щоб це не повторилося. Будь ласка, вибачте за цю помилку", - йшлося у повідомленні.
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Кінець подкаст
Німеччина серйозно ставиться до річниці Кришталевої ночі (ночі розбитих вітрин) 9 листопада. У день пам'яті заплановані численні меморіальні заходи та дискусії, присвячені вбивству нацистами понад шести мільйонів євреїв.
Деніел Шугарман, директор зі зв'язків із громадськістю в раді депутатів британських євреїв, назвав повідомлення KFC "абсолютно огидним".
У заяві, опублікованій журналом Newsweek, KFC Germany звинуватила у повідомленні бота.
Мережа швидкого харчування заявила, що "автоматичне push-повідомлення" було "прив'язане до календаря з національними святами".
У корпорації додали, що "щиро" вибачились за "незаплановане, нетактовне та неприйнятне повідомлення", і зазначили, що додаток тимчасово вимкнули, поки триває перевірка.
"Ми розуміємо та поважаємо важливість та історію цього дня та залишаємося відданими справедливості, інклюзії та відкритості для всіх", - написала у підсумку компанія.