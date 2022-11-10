KFC запропонувала "насолодитися хрумкою куркою" в пам'ять про погром євреїв. Скандал у Німеччині

Алекс Бінлі

BBC News

20 хвилин(и) тому

Автор фото, PA Media

Мережа фастфуду KFC вибачилась за розсилку рекламного повідомлення клієнтам у Німеччині, в якому закликала їх вшанувати пам'ять про Кришталеву ніч сирною куркою.

Серія погромів, здійснених нацистами в країні в 1938 році, призвела до загибелі понад 90 людей і знищення єврейських підприємств та понад тисячі синагог.

Багато хто вважає Кришталеву ніч початком Голокосту.

Повідомлення жорстко розкритикували за його недоречність, після чого мережа вибачилась і пояснила те, що сталося, "помилкою у системі".

KFC надіслала повідомлення через свій додаток у середу. У ньому йшлося: "Сьогодні день пам'яті Кришталевої ночі! Побалуйте себе ніжною сирною скоринкою на хрумкій курці. Тепер у KFCheese!"

Приблизно через годину надійшло ще одне повідомлення з вибаченнями, повідомляє газета Bild.

"Нам дуже шкода, ми негайно перевіримо наші внутрішні процеси, щоб це не повторилося. Будь ласка, вибачте за цю помилку", - йшлося у повідомленні.

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Німеччина серйозно ставиться до річниці Кришталевої ночі (ночі розбитих вітрин) 9 листопада. У день пам'яті заплановані численні меморіальні заходи та дискусії, присвячені вбивству нацистами понад шести мільйонів євреїв.

Деніел Шугарман, директор зі зв'язків із громадськістю в раді депутатів британських євреїв, назвав повідомлення KFC "абсолютно огидним".

У заяві, опублікованій журналом Newsweek, KFC Germany звинуватила у повідомленні бота.

Мережа швидкого харчування заявила, що "автоматичне push-повідомлення" було "прив'язане до календаря з національними святами".

У корпорації додали, що "щиро" вибачились за "незаплановане, нетактовне та неприйнятне повідомлення", і зазначили, що додаток тимчасово вимкнули, поки триває перевірка.

"Ми розуміємо та поважаємо важливість та історію цього дня та залишаємося відданими справедливості, інклюзії та відкритості для всіх", - написала у підсумку компанія.