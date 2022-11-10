ЗСУ готується повернути Херсон. Що залишилось від Чорноморського флоту РФ? Теленовини ВВС

У випуску 10 листопада:

  • ЗСУ звільнили місто Снігурівка на Миколаївщині. Яке стратегічне значення має це місто?
  • За попередню добу ЗСУ звільнили 12 сіл. З подробицями кореспондент BBC Джеймс Вотергауз.
  • Як відбувається наступ українських військ на півдні? Аналізує військовий експерт Михайло Самусь.
  • Чи посилять росіяни атаки на українську інфраструктуру? Бачення австралійського генерал-майора Майка Райяна.
  • Що відчувають херсонці про рішення росіян піти? Про настрої у місті - кореспондент BBC Джеремі Боуен.
  • Як українські військові на Херсонщині реагують на відступ росіян? Репортаж з лінії фронту.
  • В якому стані Чорноморський флот РФ і що від нього залишилось?
  • Україна розпочала будівництво другого літака Ан-225 "Мрія".
  • Велика Британія - космічний гігант? Про перший запуск ракети - кореспондентка ВВС Ребекка Морелль.

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