ЗСУ готується повернути Херсон. Що залишилось від Чорноморського флоту РФ? Теленовини ВВС
У випуску 10 листопада:
- ЗСУ звільнили місто Снігурівка на Миколаївщині. Яке стратегічне значення має це місто?
- За попередню добу ЗСУ звільнили 12 сіл. З подробицями кореспондент BBC Джеймс Вотергауз.
- Як відбувається наступ українських військ на півдні? Аналізує військовий експерт Михайло Самусь.
- Чи посилять росіяни атаки на українську інфраструктуру? Бачення австралійського генерал-майора Майка Райяна.
- Що відчувають херсонці про рішення росіян піти? Про настрої у місті - кореспондент BBC Джеремі Боуен.
- Як українські військові на Херсонщині реагують на відступ росіян? Репортаж з лінії фронту.
- В якому стані Чорноморський флот РФ і що від нього залишилось?
- Україна розпочала будівництво другого літака Ан-225 "Мрія".
- Велика Британія - космічний гігант? Про перший запуск ракети - кореспондентка ВВС Ребекка Морелль.
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