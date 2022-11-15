Російські ракети впали у Польщі - ЗМІ. Повітряна тривога по всій Україні. Теленовини ВВС
У випуску 15 листопада:
- Найпотужніший обстріл українських міст. Зеленський закликає не ігнорувати повітряну тривогу. Яка ситуація у Києві, Львові та інших областях? Включення кореспондентки ВВС Вікторії Жуган.
- Прем'єр Польщі скликав комітет з нацбезпеки. Тамтешні ЗМІ повідомляють про падіння ракет.
- Війна Росії проти Україні - головна тема G20.
- Зеленський на G20. До чого закликав український президент?
- Голова російського МЗС Лавров про можливість перемовин з Україною.
- Наскільки українським ППО вдається відбивати російські удари? Військовий експерт Олександр Коваленко.
- Як живе звільнений Херсон? Сюжет кореспондентки ВВС Жанни Безп'ятчук.
- Генасамблея ООН закликала Росію виплатити репарації Україні.
- Російські олігархи зіштовхнуться з новою хвилею конфіскації активів. Розслідування ВВС.
- Масована російська атака по Україні. Деталі.
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