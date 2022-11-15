Російські ракети впали у Польщі - ЗМІ. Повітряна тривога по всій Україні. Теленовини ВВС

У випуску 15 листопада:

  • Найпотужніший обстріл українських міст. Зеленський закликає не ігнорувати повітряну тривогу. Яка ситуація у Києві, Львові та інших областях? Включення кореспондентки ВВС Вікторії Жуган.
  • Прем'єр Польщі скликав комітет з нацбезпеки. Тамтешні ЗМІ повідомляють про падіння ракет.
  • Війна Росії проти Україні - головна тема G20.
  • Зеленський на G20. До чого закликав український президент?
  • Голова російського МЗС Лавров про можливість перемовин з Україною.
  • Наскільки українським ППО вдається відбивати російські удари? Військовий експерт Олександр Коваленко.
  • Як живе звільнений Херсон? Сюжет кореспондентки ВВС Жанни Безп'ятчук.
  • Генасамблея ООН закликала Росію виплатити репарації Україні.
  • Російські олігархи зіштовхнуться з новою хвилею конфіскації активів. Розслідування ВВС.
  • Масована російська атака по Україні. Деталі.

Ви також можете подивитись випуск на YouTube.

Всі випуски новин на YouTube.

І підписуйтеся на наш Youtube-канал! Там більше відео, ніж на сайті.