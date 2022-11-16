Країни НАТО реагують на ракети у Польщі. Як відновити енергетику України. Теленовини ВВС

29 хвилин(и) тому

У випуску 16 листопада:

У Польщі вирішили підвищити боєготовність деяких військових підрозділів.

Що сталося у Польщі? Кореспондент ВВС Дан Джонсон з польсько-українського кордону.

Як на трагедію у Польщі відреагували західні лідери?

Як сприйняли новини з Польщі на саміті G20?

Про розслідування інциденту та перші висновки - з Варшави кореспондент ВВС Олег Білецький.

"Ракета у Польщі - привід збільшити допомогу Україні",- директор інформбюро НАТО Роберт Пщель.

Яка ситуація у Києві?

Інститут вивчення війни стверджує, що Росія не зацікавлена в перемовинах.

Як українські солдати зустрілися з родинами на звільненій Херсонщині?

Більшість лідерів "Групи двадцяти" у спільній декларації "рішуче засудили" війну проти України.

Чи реальні пропозиції Зеленського? Говоримо з експерткою Юлією Юрченко.

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