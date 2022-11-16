Країни НАТО реагують на ракети у Польщі. Як відновити енергетику України. Теленовини ВВС

У випуску 16 листопада:

  • У Польщі вирішили підвищити боєготовність деяких військових підрозділів.
  • Що сталося у Польщі? Кореспондент ВВС Дан Джонсон з польсько-українського кордону.
  • Як на трагедію у Польщі відреагували західні лідери?
  • Як сприйняли новини з Польщі на саміті G20?
  • Про розслідування інциденту та перші висновки - з Варшави кореспондент ВВС Олег Білецький.
  • "Ракета у Польщі - привід збільшити допомогу Україні",- директор інформбюро НАТО Роберт Пщель.
  • Яка ситуація у Києві?
  • Інститут вивчення війни стверджує, що Росія не зацікавлена в перемовинах.
  • Як українські солдати зустрілися з родинами на звільненій Херсонщині?
  • Більшість лідерів "Групи двадцяти" у спільній декларації "рішуче засудили" війну проти України.
  • Чи реальні пропозиції Зеленського? Говоримо з експерткою Юлією Юрченко.

Ви також можете подивитись випуск на YouTube.

Всі випуски новин на YouTube.

І підписуйтеся на наш Youtube-канал! Там більше відео, ніж на сайті.