Країни НАТО реагують на ракети у Польщі. Як відновити енергетику України. Теленовини ВВС
У випуску 16 листопада:
- У Польщі вирішили підвищити боєготовність деяких військових підрозділів.
- Що сталося у Польщі? Кореспондент ВВС Дан Джонсон з польсько-українського кордону.
- Як на трагедію у Польщі відреагували західні лідери?
- Як сприйняли новини з Польщі на саміті G20?
- Про розслідування інциденту та перші висновки - з Варшави кореспондент ВВС Олег Білецький.
- "Ракета у Польщі - привід збільшити допомогу Україні",- директор інформбюро НАТО Роберт Пщель.
- Яка ситуація у Києві?
- Інститут вивчення війни стверджує, що Росія не зацікавлена в перемовинах.
- Як українські солдати зустрілися з родинами на звільненій Херсонщині?
- Більшість лідерів "Групи двадцяти" у спільній декларації "рішуче засудили" війну проти України.
- Чи реальні пропозиції Зеленського? Говоримо з експерткою Юлією Юрченко.
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