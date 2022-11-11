Як українці ставляться до тих, хто виїхав від війни у Європу - опитування

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Ставлення до жінок з дітьми, в яких чоловіки залишилися в Україні, - найкраще

Попри різки коментарі і суперечки в соцмережах, опитування, проведене Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), свідчить, що ставлення українців, які під час війни залишилися в Україні, до тих, хто виїхав, є переважно позитивним.

Дослідники зазначають, що враховували те, що обставини виїзду - добровільне до Європи чи примусове до Росії - дуже впливають на відповідь.

Тому у цьому дослідженні опитували лише про ставлення до тих, хто виїхав до Європи. Крім того, соціологи вирішили з'ясувати ставлення до різних категорій біженців.

Зокрема, учасникам опитування пропонували висловити своє ставлення до

38-річної жінки, яка має неповнолітню дитину. Вони виїхали до Європи, а її чоловік залишився в Україні;

25-річної дівчини, яка незаміжня та не має дітей і яка виїхала до Європи;

72-річного професора, який на момент вторгнення перебував у Європі з особистих обставин і продовжив залишатися там;

31-річного чоловіка, який сам живе в Україні, але час від часу працює в Польщі. На момент вторгнення був у Польщі і вирішив поки не повертатися, а продовжити працювати у Польщі.

За результатами опитування, загалом ставлення до українських біженців в Європі є досить позитивним - 75-90% українців, які зараз перебувають на території України, ставляться "з розумінням і не засуджують" їх.

Найкраще ставляться до жінок з неповнолітніми дітьми, чиї чоловіки залишилися в Україні. У цьому випадку співвідношення не засуджують/засуджують становить 90% до 6%.

Перебування в Європі жінок без дітей розуміють 87%, а засуджують 9% українців, які залишаються в Україні.

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Ще більше - 10% - засуджують перебування за кордоном літніх чоловіків, а з розумінням до цього ставляться 83%.

Найгірше ставлення до молодих чоловіків, які на момент російського вторгнення були у Європі і там і залишилися. Таких засуджує майже кожен п'ятий опитаний, але підтримують три чверті.

Як зазначив заступник виконавчого директора КМІС Антон Грушецький, крім безпекових та соціально-економічних умов повернення українців, які виїхали за кордон під час війни, актуальною може стати проблема подолання негативного ставлення тих, хто залишився і зараз проживає на території України, до тих, хто виїхав за кордон.

"Ці наративи ("виїхали і насолоджуються Європою, поки ми тут страждаємо під обстрілами і з вимкненням світла") залюбки транслюються російською пропагандою, яка намагається розколоти Україну", - пояснює соціолог і зауважує: результати опитування свідчать, що загалом ставлення до тих, хто виїхав за кордон і досить нормальним, "що створює належне тло для повернення (коли будуть належні умови)".

У КМІС також відзначають важливість того, аби "відповідний наратив (що українці в Україні щиро чекають на повернення своїх співгромадян) має транслюватися на різних рівнях і для різних аудиторій".

"Це мають розуміти ті українці, що зараз проживають на території України. І також це мають розуміти і відчувати українці закордоном", - наголошують соціологи.

Від початку російського вторгнення найбільше українських біженців прийняла Польща, де зареєстровано майже 1,5 млн українців.

Німеччина надала тимчасовий захист понад мільйону українців. Ще майже пів мільйона українців отримали тимчасовий захист у Чехії.

До десятки країн, що прийняли найбільше українських біженців, також входять Італія, Іспанія, Туреччина, Британія, Франція, Словаччина та Молдова.

Нещодавно віцепрем'єрка Ірина Верещук заявила, що біженцям, які через війну виїхали з України, не варто повертатися додому до весни - через проблеми із світлом та теплом в результаті російських обстрілів інфраструктури.

ЄС продовжив механізм тимчасового захисту для українців через російську агресію проти України до березня 2024 року.