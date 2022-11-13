На авіашоу в Далласі зіткнулися два літаки часів Другої світової

Джордж Райт

BBC News

26 хвилин(и) тому

Автор фото, Twitter

У Техасі під час повітряного шоу в повітрі зіштовхнулися два літаки часів Другої світової війни. Щонайменше двоє людей загинули.

На відео з місця події видно, що літаки зіштовхнулися на невеликій висоті, і один із них розколовся навпіл. Літаки одразу охопило полум'я, і вони впали на землю.

Літаки, один з яких - легендарний Boeing B-17 Flying Fortress ("Повітряна фортеця") - брали участь у авіаційному шоу поблизу Далласа.

Вважають, що бомбардувальник B-17 є одним із літаків, які відіграли провідну роль у перемозі над Німеччиною у Другій світовій.

Автор фото, Getty Images

Другий літак, що зазнав катастрофи на авіашоу в Далласі, це винищувач P-63 Kingcobra, які США постачали радянській армії в рамках ленд-лізу.

Зазвичай екіпаж B-17 складається із чотирьох чи п'яти осіб, а на Р-63 літав один пілот.

Наразі достеменно невідомо, скільки людей могло бути в літаках.

Як заявили в Асоціації пілотів, двоє їхніх членів - Террі Баркер та Лен Рут - точно були на борту та загинули.

Проте деякі ЗМІ повідомляють, що на авіашоу могли загинути шестеро людей.

Один із очевидців розповів ВВС, що він "ніколи не бачив, щоб натовп був настільки тихим".

"Ми були посеред схвильованого, енергійного натовпу, і раптом - повна тиша. Багато людей, як і я, намагалися відвернути своїх дітей від палаючих рештків прямо посеред авіаційного поля", - розповів свідок.

Загалом на авіашоу прийшли подивитися від 4 до 6 тисяч людей.

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Федеральна авіаційна адміністрація США заявила, що проведе розслідування катастрофи на авіашоу, присвяченому Дню ветеранів.

Мер Далласа Ерік Джонсон заявив, що наразі точна кількість жертв катастрофи невідома, проте запевнив, що повідомлень про постраждалих серед глядачів не було.