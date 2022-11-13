Вибух в центрі Стамбула: що відомо
В центрі Стамбула стався вибух. Турецькі ЗМІ повідомляють про щонайменше 10 постраждалих.
Вибух пролунав поблизу площі Таксім в районі Бейолу. Це один з найпопулярніших серед туристів районів міста.
Користувачі соцмереж постять відео, на яких видно, як люди в паніці біжать вулицею Істікляль, на якій розташовані багато кав'ярень та магазинів. ЗМІ повідомляють про постраждалих.
Проте мер Стамбула Алі Єрлікая написав у Твіттері про "загиблих та поранених", не надавши деталі. Водночас він повдіомив, що вибух стався близько 16:20 за місцевим часом.
В центрі багато швидких, на місці вибуху працюють екстрені служби. Поліція перекрила сусідні вулиці.
Про точні причини вибуху поки що не повідомляють.
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