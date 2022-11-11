"Ти - наша сестра". Україна вітає Польщу з Днем незалежності

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Автор фото, Канцелярія президента Польщі Підпис до фото, Президент Польщі Анджей Дуда під час виступу в Верховній Раді

Володимир Зеленський та інші українські політики вітають Польщу з Днем незалежності. Під час війни вона стала одним із найбільших постачальників зброї та гуманітарної допомоги для України.

11 листопада виповнюється 104 роки відтоді, як Польща відновила свою незалежність.

З нагоди свята Володимир Зеленський польською мовою записав відео привітання зі 104 слів.

"Україна і Польща - разом. Ти - наша сестра. Було по-різному між нами. Але ми рідні. Але ми вільні", - сказав він.

Він нагадав, що коли Україна відзначала 30-річчя своєї відновленої незалежності, Польща була поруч. "Я пам'ятаю наше спільне щастя - ми раділи разом. Коли ми знову зіткнулися зі старим і спільним ворогом, Польща - поруч".

"І ми будемо разом - переможцями", - сказав Зеленський.

Зеленський запевнив, що українці завжди пам'ятатимуть про допомогу від польського народу.

До його привітань уже долучилася Верховна Рада, міністерства, ЗСУ, посольство та перші леді.

Зараз обидві країни воліють не згадувати історичні суперечки щодо багатьох трагічних сторінок спільної історії.

Скільки зброї надала Польща Україні?

Ще до війни Польща проявляла себе як адвокат українських інтересів у ЄС, а з 24 лютого стала одним із найближчих соратників і друзів України.

За статистикою, Польща надала Україні військової допомоги на 1,8 млрд доларів, що робить її третім найбільшим постачальником зброї для українців після Великої Британії та США.

"Небагато країн запропонували Україні навіть половину військової підтримки, яку надала Польща", - писали у своєму блозі в серпні військові аналітики Стейн Мітцер та Йост Оліманс.

Автор фото, генштаб ЗСУ

За їхніми підрахунками, у серпні військова допомога Польщі склала понад 300 БМП, понад 230 танків і близько 110 одиниць самохідних гармат і РСЗВ, а також та безліч іншої зброї.

"Ми надаємо Україні найбільшу військову допомогу, яку ми коли-небудь надавали будь-якій країні", - казав влітку президент Анджей Дуда.

Крім того, Польща надсилає Україні термінали Starlink, які мають величезне значення для наступу ЗСУ та людей на окупованих чи щойно звільнених територіях, де часто порушені всі комунікації.

Польща відправила Україні вже 6570 таких терміналів, 1570 з яких прийшли у четвер.

Автор фото, генштаб ЗСУ Підпис до фото, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у польському посольстві в Києві

Більшість іншої зброї та техніки, які допомагають Україні просуватися на фронті, теж проходить через Польщу, яка перетворилась на транспортний хаб.

А через польські міста до Києва на потягах "Укрзалізниці" добираються західні лідери, які ведуть перемовини про цю зброю та іншу допомогу для України.

У рамках місії ЄС у Польщі також допомагають навчати українських військових.

"Дякуємо, що наші діти позбавлені страждань"

Польща однією з перших країн ЄС стала новою домівкою для 1,4 млн українців, які втекали від війни, каже посольство України в Польщі.

За їхніми даними, 77% поляків допомагають українцям, перераховано понад 1,1 млрд злотих (7 млрд гривень) на гуманітарну допомогу для України, і понад 51 млн злотих - на ліки.

Українці, які хочуть перечекати війну в інших країнах ЄС, теж потрапляють туди через Польщу, так само як українці з окупованих територій, які вибираються через Росію та Балтику.

У Польщі українські біженці мали дуже теплий прийом. На початку війни мережу облетіло фото, як польські мами залишали на перонах дитячі візочки для українських мам.

А перші найтяжчі місяці війни Польща дозволяла українцям, які приїхали в країну після 24 лютого, безплатно їздити у маршрутках, трамваях, метро та навіть поїздах між польськими містами.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У Польщі цієї осені вшановували полеглих українців

На вулицях ще донедавна можна було побачити намети з безплатною їжею для українців, на початку війни українців також безплатно годували та вдягали деякі ресторани та магазини.

Лише у одній Варшаві досі працюють два гігантських табори для біженців, де проживає майже 5 тисяч людей, де їм надають медичну та психологічну допомогу.

Польща прихистила багато українських дітей, понад 192 тисяч з них зараз безплатно навчаються у польських школах і дитячих садочках, а ще 40 тисяч українців - в університетах, наводить статистику міністерство молоді та спорту України.

"Дякуємо, що українські діти в Польщі завдяки вашому всенародному піклуванню та підтримці позбавлені тих нелюдських страждань, на які їх прирекла рашистська орда окупантів-терористів після вторгнення в Україну", - написав у привітальному слові генштаб ЗСУ, вшанувавши також пам'ять поляків, які загинули за Україну.

Автор фото, ЕРА Підпис до фото, Марш подяки" українців у Польщі. Так дякували сусідам за допомогу

У травні президент Польщі Анджей Дуда став першим іноземним лідером, який виступив з промовою у Верховній Раді.

Говорячи про мільйони українців, які були змушені виїхати до Польщі через війну, Анджей Дуда заявив: "Я хотів би, щоб ви знали, що ваші рідні, батьки, діти, які були змушені виїхати до Польщі, не є у нашій країні біженцями. Це - наші гості. І вони у Польщі у безпеці".

Металева табличка з ім'ям Анджея Дуди відкриває Алею Сміливості у Києві, створену для того, щоб запам'ятати усіх сміливих лідерів, які першими підтримали Україну в найтяжчий для неї час.