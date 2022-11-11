"Можливість кошмарити тил російських військ". Яке значення має звільнення Херсона

1 година тому

Автор фото, Ху@вый Херсон

Після звільнення Херсона три важливі дороги, які пролягають суходолом у Крим, і низка російських логістичних об'єктів і складів боєприпасів опиняться в зоні досяжності ракетних систем, які Україна отримує від західних партнерів.

Як ще звільнення міста українською армією позначиться на театрі бойових дій?

Херсон розташований за 100 кілометрів від перешийка, що сполучає материкову частину України з анексованим Росією Кримом, і дає РФ сухопутний коридор для поповнення своїх військ.

"З Херсону відкриваються можливості кошмарити російський тил на глибину 80-85 км тими засобами ураження, які у нас є", - сказав військовий експерт Микола Белєсков в коментарі "Телебачення Торонто".

Водночас, за його словами, в Херсоні зберігається загроза від вибухових пристроїв, які може використовувати противник, щоб завдати втрат українській стороні.

"Але вже можна говорити, що ми бачимо епілог перебування Росії на правому березі Дніпра, на Херсонщині", - переконаний Белєсков.

Чого чекати від російських військ

Кореспондент ВВС з питань безпеки Френк Гарднер зазначає, що російські війська зараз глибоко окопалися на протилежному березі Дніпра. На його думку, це може означати, що Херсон може чекати на таку кількість обстрілів з артилерії та дронів, яку Росія зможе отримати через свій ланцюг постачання.

Але якщо вихід Росії з Херсона є настільки серйозною невдачею для Москви, як здається, то є два шляхи розвитку подій, припускає Гарднер.

"Це потенційно може змусити мудріші голови в Кремлі шукати прагматичний вихід із цієї трясовини, в яку вони потрапили. Або, якщо судити з недавньої історії, це може спонукати розгніваного та розчарованого президента Путіна знову покарати українців низкою болючих ударів", - вважає кореспондент ВВС.

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Видання Financial Times припускає, що близькість ЗСУ до Криму може змусити Росію перекинути більше сил на південь, щоб захистити підступи до півострова, з якого Володимир Путін би ніколи не хотів відступати.

Тому, кажуть експерти, багато залежить від того, як Росія виведе війська з Херсона.

"Якщо Росія зможе вивести свої підрозділи без значних втрат, вона, ймовірно, матиме сильніші позиції, щоб утримувати нинішні лінії фронту, - каже Роб Лі, старший науковий співробітник Інституту дослідження зовнішньої політики США - Саме тому [те, як] проводиться виведення, є критичним".

Як пише FT, відвоювання Херсона дасть Києву важіль впливу для збільшення постачання зброї та боєприпасів, а також фінансової підтримки.

Українська сторона поки що не коментувала кількість втрат особового складу та техніки, яких зазнала російська армія при відході з Херсона.

Міноборони Росії вранці заявило, що завершило вивід російських військ з правобережної Херсонщини.

"Жодної одиниці військової техніки та озброєння" на правому березі не залишили, а всі російські військовослужбовці "успішно переправилися" на інший берег, йдеться в заяві.

"Велика політична перемога" України

Автор фото, Костянтин Риженко Підпис до фото, На Херсонській обладміністрації, яка була в окупації 9 місяців, вивісили прапор України

Американський Інститут вивчення війни (ISW) вранці у п'ятницю визнав, що російські війська, ймовірно, відступали з Херсона у відносно хорошому порядку, а українські війська досягли на цьому напрямі очікуваних успіхів, не розгромивши при цьому супротивника, як це було на Харківщині.

"Битва за Херсон не закінчена, але російські війська увійшли до її нової фази і віддають пріоритет відступу своїх військ через річку зі збереженням боєздатності та затримки українських військ, але не намагаються зупинити український наступ повністю", - йдеться в огляді ISW.

"Це велика політична перемога України, але рівень воєнної перемоги визначатиме ціна, яку заплатять росіяни за відступ", - оцінював ситуацію експерт старший співробітник Дослідницького інституту зовнішньої політики у США Роб Лі.

Подальші бойові дії

Експерт Микола Белєсков пояснює, що тепер Херсон опинився під вогневим впливом росіян і це унеможливлює наступ ЗСУ на лівобережжя саме з цього напрямку. Але в цьому і нема сенсу, переконаний він.

"Ключ до материкової частини України - Приазов'я і Причорномор'я, які ще контролює Росія, - це Мелітополь. Тому лінію оборони ворог там почав створювати ще раніше, ніж біля Маріуполя та по перешийку", - каже Белєсков.

На його думку, обидві сторони стануть по Дніпру, артилерійські дуелі продовжаться, їх ніщо не зупинить.

Основні зусилля росіян будуть перенесені на Запорізьку область, Росія продовжить там будувати ешелоновану оборону, робити інженерні загородження, вважає Белєсков.

"Багато сюрпризів"

Водночас, навіть попри цілковитий відступ росіян з Херсону, українцям доведеться діяти надзвичайно обережно, очищаючи місто квартал за кварталом від мінних полів і мін-пасток, переконаний кореспондент ВВС Френк Гарднер.

Про "неприємні сюрпризи" для ЗСУ, які залишають по собі на Херсонщині російські солдати, уже заявили в ЗСУ.

"Це замінування великих ділянок місцевості, доріг, об'єктів критичної інфраструктури та інших об'єктів соціального забезпечення, де люди можуть шукати собі поліпшення тих побутових умов, які окупанти цілеспрямовано погіршували протягом останніх днів, переконуючи їх евакуюватися", - розповіла у телемарафоні голова об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

Вона додала, що ані військовим, ані цивільним не варто втрачати пильності.

Вихід з Херсону

Українська армія зайшла у місто Херсон після того, як Росія заявила, що усі її військові залишили обласний центр і переправились на східний берег Дніпра.

Близько опівдня 11 листопада міністерство оборони РФ повідомило, що виведення російських військ і техніки з правобережної Херсонщини завершений.

Росіяни також підірвали Антонівський міст через Дніпро.

Автор фото, Костянтин Риженко Підпис до фото, Так вранці 11 листопада виглядав Антонівський міст. Його підірвала Росія

З укораїнського боку були повідомлення, що деякі російські військові залишились у місті та перевдяглись у цивільний одяг. ГУР міноборони закликало їх здаватися в полон.

Про плани залишити місто і весь правий берег Херсонщини командувач російських військ в Україні Сергій Суровікін заявив у середу під час доповіді міністру оборони РФ Сергію Шойгу.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав, що "за кожним так званим "жестом доброї волі" противника стоять колосальні зусилля наших військ".